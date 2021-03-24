6.12集會警發催淚彈　岑子杰質疑警用過份武力　官覺有可爭辯之處

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-24 14:39

民陣前年在取得不反對通知書情況下，於6月12日在金鐘中信大廈外舉行集會。主辧單位召集人岑子杰及一名參與集會人士，指警方當日在未有預先警告下向集會人士發射催淚彈，申請司法覆核，要求法庭裁定警方使用非法武力。高等法院法官周家明早前聽取陳詞後，今(24日)頒發判辭，指岑等人提出有關警方當日的決定，部份論點，有可爭辯之處，亦有勝算可能，惟亦涉及事實裁斷，故若各方考慮想繼續訴訟或作其他申請或補充，准在14天內提出。

申請人：民陣召集人岑子杰及有參與集會的楊國明，答辯人是警務處長及律政司長。

未給時間讓現場人士離開

岑等人早前陳詞指，根據警方的訓練守則，使用催淚彈前須發出警告，以及確保群眾有逃走的路線。惟警方當時未有給在場人士路線和時間離開。他們又指，民陣的集會獲發不反對通知書，亦和平進行，警方不應把集會之外發生的事，與集會混為一談，強調警方有責任分辦和平和暴力示威者。

警：應關注驅散決定是否合理

警務處等的代表則反駁指，法庭應關主警方驅散集會的決定，是否合理。答辯人又指，當時有暴力示威者混入集會，警方難以分辨和平或暴力示威者，同時岑子杰當日發言「民陣盡力支援攰既人，因為香港而受傷既人」，質疑集會為勇武派提供庇護。

案件編號：HCAL 2670/2019