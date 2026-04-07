70號經典路線重現？九巴送「站牌」給深圳港人院舍　老友記滿回憶

2008年已停辦的九巴70號經典路線，想當年是除了九廣鐵路外，往來九龍區及新界的重要路線，近年，不時有人以70號的路線遊歷香港，甚至由上水徒步行到佐敦，最新，70號「站牌」再次出現。



實情是，九巴義工組織「九巴之友」最近首度走進大灣區，到訪位於深圳鹽田區的香港賽馬會深圳復康會頤康院，探訪當地生活的港人長者外，更向院舍捐贈三支「愛心巴士站牌」和巴士座椅，以熟悉的事物讓長者回憶美好往事，以及進行懷緬治療。



三支「站牌」分別以路線1、8及70作為路線號碼，其中路線1站牌背景更髹上了尖沙咀碼頭巴士總站的情景，旁邊擺放了兩張九巴巴士座椅，讓老友記仿如置身真正的巴士站候車、或在乘巴士經過車站。



九巴向院舍捐贈三支「愛心巴士站牌」和巴士座椅，分別以路線1、8及70作為路線號碼，其中路線1的站牌，背景更髹上了尖沙咀碼頭巴士總站的情景，旁邊擺放了兩張九巴巴士座椅，讓老友記仿如置身真正的巴士站候車、或在乘巴士經過車站。（九巴提供）

九巴指，位於深圳鹽田區的香港賽馬會深圳復康會頤康院照顧逾三百名長者，當中八成老友記來自香港。上月初，「九巴之友」首度走入大灣區，到院舍探訪港人長者，義工們帶同心意卡和小禮物與長者們談天，亦表演唱歌和主持「認點心」遊戲，向展示淮山雞紮、大包、鵪鶉蛋燒賣等懷舊點心圖片，熟悉的味道令長者們愉快憶起以往與親朋好友到茶樓享用「一盅兩件」，一起度過愉快一天。

九巴向院舍捐贈三支「愛心巴士站牌」和巴士座椅，分別以路線1、8及70作為路線號碼。（九巴提供）

九巴指老友記談及路線70昔日的佐敦道碼頭總站便會滔滔不絕

九巴更向院舍捐贈三支「愛心巴士站牌」和巴士座椅，分別以路線1、8及70作為路線號碼。九巴稱，路線8有「好意頭」意思，讓院友及訪客有開心愉快的生活；路線1則為九巴的老牌路線，見證香港繁榮和安定；而路線70為不少長者以往出行經常乘搭的路線，每當老友記談及路線70昔日的佐敦道碼頭總站便會滔滔不絕，滿載著他們年輕時工作、讀書及生活的回憶。

在院舍居住了11年的李婆婆稱每次坐巴士都感覺到被照顧的溫暖。（九巴提供）

其中，路線1的站牌，背景更髹上了尖沙咀碼頭巴士總站的情景，旁邊擺放了兩張九巴巴士座椅，讓老友記仿如置身真正的巴士站候車、或在乘巴士經過車站。在院舍居住了11年的李婆婆，從前居石硤尾澤安邨，出入都主要乘搭九巴路線2F︰「每次搭巴士都感覺到被照顧的溫暖。」

三支站牌將會用於院舍懷緬治療計劃

九巴稱，三支站牌將會用於院舍全新開展的「情緣巴士」懷緬治療計劃，利用巴士作媒介，讓院友分享過去乘搭巴士的經歷，當中會選出八至十個故事，製作故事冊，記錄長者的開心回憶，接著會以小組形式，繼續進行懷緬治療。

香港復康會高級經理（持續照顧、國際及中國項目）劉淑燕說，提及九巴時院友總願意分享很多過去自身經歷，如有一位曾從事玩具採購工作的院友，昔日常乘巴士代步到港九新界的玩具店推廣產品。一向較寡言的他以巴士為主題分享時，便很雀躍分享往事，令一眾同工感到很開心。