兩蚊兩折｜九巴沙田愉翠苑回贈機停用　政府︰須迅速發還乘客回贈

「兩蚊兩折」新措施於周五（3日）實施，旨在解決長車短搭問題。不過，九巴車費回贈系統首日便被發現懷疑故障，長者變相免費搭車，今日（4日）再被發現沙田愉翠苑的拍卡回贈機一度停用。九巴回應指，現時該拍卡機已回復正常，受影響乘客可致電熱線2745 4466查詢，或安排領回分段收費回贈。



政府發言人表示，已指示九巴必須迅速向受影響乘客，發還分段收費回贈，強調不會向九巴發還因事件額外多出的車費補貼，並會敦促九巴認真跟進，避免類似情況再次發生。



九巴車費回贈系統故障，有長者變相免費搭車。（資料圖片）

巴士加價｜消息指，九巴、城巴、新大嶼山巴士申請加價約6%至9.5%。（資料圖片）

兩蚊兩折｜沙田愉翠苑九巴回贈機今日暫時停用

政府新推出的「兩蚊兩折」新措施外，部份巴士路線設有分段收費，市民下車時可在回贈機拍卡獲得車費回贈。新措施實施首日，據《無綫新聞》報道指，九巴車費回贈系統在新措施首日懷疑故障，有長者乘搭車費12.1元的九巴路線時，兩折車費為2.4元，惟長者「長車短搭」，即照計可回贈0.4，然而回贈機卻顯示全額回贈2.4元，變相免費搭車。

雖然九巴其後回應只是個別拍卡機有問題，處理後已確認系統運作正常。不過《無綫新聞》再發現，九巴位於沙田愉翠苑的拍卡回贈機今日暫時停用。

回贈機暫停使用會影響所有乘客，包括「兩蚊兩折」受惠者。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

兩蚊兩折｜政府︰已指示九巴迅速向受影響乘客發還分段收費回贈

政府發言人表示，高度關注上述拍卡回贈機暫停使用事件，九巴表示立即跟進，並已回復正常運作，惟拍卡回贈機暫停使用會影響所有乘客，包括「兩蚊兩折」受惠者，因此政府已指示九巴必須迅速向受影響乘客，發還分段收費回贈。

政府發言人指出，回贈機故障期間，「二元優惠計劃」受惠乘客未能取回車費回贈，會令政府的車費補貼增加，強調不會向九巴發還因此而引致的額外車費補貼，並會與九巴密切跟進補貼的詳細安排，保障公帑。

政府又強調，九巴作為公共交通營辦商，有責任確保其系統，包括車費回贈機運作正常，會敦促九巴認真跟進，避免類似情況發生。

九巴車費回贈系統故障，有長者變相免費搭車。（資料圖片／李澤彤攝）

兩蚊兩折｜九巴︰受影響乘客可致電熱線或安排領回回贈

九巴回應指，昨晚進行檢查時，沙田愉翠苑的車站拍卡回贈機運作正常，其後收到市民反映該拍卡回贈機沒有反應，於是貼出暫停使用告示，並立即安排跟進，現時該拍卡機已回復正常。受影響乘客，可致電九巴熱線2745 4466查詢，或安排領回分段收費回贈。