九巴車費回贈拍卡機疑故障　九巴：已運作正常　無令政府額外補貼

長者2元乘車優惠，昨日正式改為「兩蚊兩拆」，九巴被揭部份分段收費車站的拍卡機疑故障，全數回贈車費，變相免收費，令政府補貼更多。



九巴今日回覆查詢表示，向負責更新系統的承辦商跟進了解，發現屬個別拍卡機問題，目前已經處理，系統及及拍卡機運作正常，強調無乘客多付車資，亦無令政府有額外補貼金額。



九巴車費回贈系統故障，有長者變相免費搭車。（資料圖片／李澤彤攝）

九巴表示，就昨天「區域性短途分段收費計劃」的車站拍卡機事件，向負責更新系統的承辦商跟進了解，發現屬個別拍卡機問題，目前已經處理。經過檢查後，確認現時系統及拍卡機運作正常。九巴重申，根據資料顯示，事件中沒有乘客因此多付車資，亦不會令政府有額外補貼金額。

據《無綫新聞》昨日報道指，九巴車費回贈系統在新措施首日懷疑故障，有長者乘搭車費12.1元的九巴，「兩折」後上車付2.4元，因該長者坐短途，故原本可回贈4毫，在回贈機拍卡顯示竟全額回贈2.4元，變相免費搭車。

政府發言人昨日指指，運輸署已責成九巴展開調查及提交報告，確保所有車費回贈機運作正常。就合資格乘客可取得的額外回贈，將由九巴自行承擔。政府強調，九巴已承諾事件不會令政府、受惠計劃的市民承擔任何損失。