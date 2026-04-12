長洲搶包山｜「包山后」黃嘉欣徒弟減肚腩再參賽　目標是贏到師傅

長洲太平清醮搶包山比賽將於5月24日深夜舉行，今（4月12日）於北帝廟遊樂場足球場舉行訓練日，共200名參加者需完成今日的攀爬包山及防墜安全訓練，方可參與選拔賽。



參與者中年齡最小為19歲的曾柏林，他是「包山后」黃嘉欣的徒弟，去年未能進入決賽。為今年能夠參賽，他一年來積極減肚腩，體重由去年去67公斤減至63公斤。他對進行決賽有信心，笑言目標是「贏到師傅」。



今年第二年長的選手，為63歲的羅光宗。他說報名參賽需要很大勇氣，家人得知後開玩笑問「得唔得㗎你？」他期望在決賽時能爭一席位，並帶出「無嘢係不可能」的訊息。



長洲太平清醮搶包山比賽將於5月24日深夜舉行，今（4月12日）於北帝廟遊樂場足球場舉行訓練日，共200名參加者需完成今日的攀爬包山及防墜安全訓練，方可參與選拔賽。（湯致遠攝）

長洲太平清醮搶包山比賽將於5月24日深夜舉行，今（4月12日）於北帝廟遊樂場足球場舉行訓練日，共200名參加者需完成今日的攀爬包山及防墜安全訓練，方可參與選拔賽。（湯致遠攝）

200人參加攀爬包山及防墜安全訓練 包括郭嘉明、黃嘉欣、龔子珊

今年共114男及86女報名參與「搶包山」，包括「包山王」郭嘉明、「包山后」黃嘉欣、龔子珊；其中5名男士是在長洲居住、就業或就讀的人士。參加者需完成今日的攀爬包山及防墜安全訓練，方可參與選拔賽。

63歲男參賽者：賽需要很大勇氣 希望帶出「無嘢係不可能」訊息

第二年長男參賽者、63歲的羅光宗是退休人士，他說報名參賽需要很大勇氣，引述有人跟他說：「喂！你唔好整傷自己喎！」他續說，家人對他參賽表示支持，惟亦會打趣說：「得唔得㗎你？」

他說想挑戰自己，期望在決賽時爭一席位，會多做引體上升等的訓練。他表示，下年會繼續報名參賽，希望帶出「無嘢係不可能」的訊息。

第二年長男參賽者、63歲的羅光宗是退休人士，他說報名參賽需要很大勇氣；下年會繼續報名參賽，希望帶出「無嘢係不可能」的訊息。（湯致遠攝）

19歲曾柏林第二度參加 一年來減肚腩減重4公斤

最年輕男選手、現年19歲的曾柏林，是歷屆「包山后」黃嘉欣的徒弟，他在去年亦有報名參與搶包山，惟未能進入決賽。他透露，為再次參賽而減肚腩，體重由去年去67公斤，減至現時的63公斤。他對進行決賽有信心，笑言目標是「贏到師傅」。

最年輕男選手、現年19歲的曾柏林，是歷屆「包山后」黃嘉欣的徒弟，他對進行決賽有信心，笑言目標是「贏到師傅」。（湯致遠攝）

「包山后」黃嘉欣（左）指導「徒弟」、最年輕男選手的19歲曾柏林（右）。（湯致遠攝）

「包山王」郭嘉明：每年都參與到 即係代表我個身體狀況

去年「包山王」郭嘉明表示，已參與搶包山比多年，認為最重要的是享受過程，「我覺得能夠安全咁樣上去搶包，安全咁落返嚟已經好滿足。」他續指，今年的體能狀態能保持八至九成，每都均報名參與有原因，「每年都參與到，即係代表我個身體狀況，仍然可以keep到一個無下跌得咁多嘅水平。」他又認為今年的包山架與去年沒有大不同。

2025年「包山王」郭嘉明表示，已參與搶包山比多年，認為最重要的是享受過程，「我覺得能夠安全咁樣上去搶包，安全咁落返嚟已經好滿足」。（湯致遠攝）

「包山后中后」龔子珊：體能正下跌 訓練的時間亦較少

去年「包山后中后」龔子珊認為，今年包山架上的竹較去年排得整齊，對於能否取得好成續，她說會以平常心面對，笑言體能正下跌，訓練的時間亦較少。

六屆「包山后」黃嘉欣則指，體能狀態較去年好，指每年都有信心能奪得好成績，期望將攀爬傳承予小朋友。