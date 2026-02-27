長洲搶包山2026｜電子抽籤申請3.6將截止　附申請連結及重要日期

年度盛事長洲「搶包山比賽」選拔賽4月26日舉行，5月24日晚決賽，今年「搶包山比賽」參賽名額為200人，由SmartPLAY康體通系統以抽籤形式分配，電子抽籤申請將於下周五（3月6日）截止。康樂及文化事務署今日（27日）指，長洲居住、就業或就讀人士，可享有優先抽籤權報名參加比賽。內文附長洲「搶包山比賽」2026申請連結及重要日期。



2025年5月6日凌晨0時，長洲太平清醮重頭戲搶包山在北帝廟遊樂場舉行，12名選手中，大多數一開始即鬥快衝上包山頂，搶奪最高的9分包。（資料圖片/夏家朗攝）

「包山嘉年華2026」由香港長洲太平清醮值理會與康文署聯合主辦，壓軸項目「搶包山比賽」每年都是焦點。比賽有200個參賽名額，由SmartPLAY康體通系統以抽籤形式分配，3月6日截止提交電子抽籤申請。有興趣參賽人士必須先登記成為SmartPLAY康體通用戶及完成認證，而在長洲居住、就業或就讀人士，可享有優先抽籤權報名參加比賽。

2025年5月6日凌晨0時長洲太平清醮重頭戲搶包山在北帝廟遊樂場舉行，在5月5日晚上11時許，參加者已到場準備。（資料圖片/夏家朗攝）

「搶包山選拔賽」將於4月26日舉行，但所有獲選參賽者須完成於4月12日舉行的攀包山架及防墮安全訓練，否則不可參與選拔。在選拔賽中以最短時間完成初賽的24名參賽者（當中包括最少6名女參賽者）將可入圍同日舉行的複賽，爭奪12個決賽席位（當中包括最少3名女參賽者）。

勝出選拔賽的12名選手可參加於5月24日晚上舉行的「搶包山決賽」。男子組冠、亞、季軍及女子組冠軍將獲頒獎座，在指定時間內取得最多平安包的參賽者將奪得「代代平安獎」。此外，由2016年起計，累計取得三屆比賽冠軍的男、女健兒將成為搶包山比賽的「包山王中王」或「包山后中后」，另獲頒獎座。

▼ 2025年5月6日凌晨0時 長洲搶包山比賽 ▼



嘉年華另一重頭戲「攀包山隊際接力賽」將於5月10日上午舉行，本地大專院校、政府部門、公用事業及工商機構將獲邀參加。當日下午舉行的「攀爬嘉年華」包括攀爬同樂活動、攤位遊戲、手工藝製作和綜合表演等，同場亦設置「許願包山」和展出學童繪畫比賽的得獎作品。