長洲搶包山5.24晚舉行　2.23起開放報名共200名額　報名要求一覽

長洲「包山嘉年華2026」壓軸項目搶包山比賽將於今年5月24日舉行。康樂及文化事務署今日（13日）公布，2月23日（大年初七）起接受報名，參賽名額為200人，將經由SmartPLAY康體通系統以抽籤形式分配，獲選參賽者可參加4月26日舉行的搶包山選拔賽，最後入圍的12名決賽選手可參加搶包山決賽。一文看清參加資格。



2025長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行，12名選手中，大多數一開始即鬥快衝上包山頂，搶奪最高的9分包。（資料圖片／夏家朗攝）

2025長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行，12名選手中，大多數一開始即鬥快衝上包山頂，搶奪最高的9分包。（資料圖片／夏家朗攝）

參賽名額200人 經由康體通系統以抽籤形式分配

康文署公布，長洲搶包山比賽2月23日（大年初七）起接受報名，歡迎18歲或以上、健康及體能良好人士報名參加。參賽名額為200人，將經由SmartPLAY康體通系統以抽籤形式分配，在長洲居住、就業或就讀人士，可享有優先抽籤權報名參加比賽。

有興趣參賽的市民必須先登記成為SmartPLAY康體通用戶及完成認證，並於3月6日或以前，經SmartPLAY、網頁或智能自助服務站提交電子抽籤申請。

▼2025年5月5日 長洲太平清醮晚上▼



+ 3

獲選參賽者4.12須接受攀包山架及防墮安全訓練

所有獲選的參賽者將安排4月12日接受攀包山架及防墮安全訓練，完成後可參加4月26日舉行的搶包山選拔賽。以最短時間完成初賽的24名參賽者（包括最少6名女參賽者），將可入圍同日舉行的複賽，爭奪12個決賽席位（包括最少3名女參賽者）。

12名決賽選手可參加5月24日晚上舉行的搶包山決賽。男子組冠、亞、季軍及女子組冠軍將獲頒獎座，在指定時間內取得最多平安包的參賽者將奪得「代代平安獎」。

長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行。包山王由郭嘉明（左）奪得，龔子珊第三度封后，因此雙喜臨門，獲包山后中后殊榮。（資料圖片／夏家朗攝）

龔子珊去年第三度封后 成包山后中后

為表彰比賽優勝者的卓越表現及提升活動氣氛，由2016年起計，累計取得三屆比賽冠軍的男／女健兒，將成為搶包山比賽的「包山王中王」或「包山后中后」，另獲頒獎座。翻查資料，去年龔子珊第三度封后，獲得「包山后中后」殊榮。

「包山嘉年華2026」由香港長洲太平清醮值理會與康文署聯合主辦，除了壓軸的搶包山比賽外，攀包山隊際接力賽將於5月10日上午舉行，本地大專院校、政府部門、公用事業及工商機構將獲邀參加，同日下午舉行的攀爬嘉年華，包括攀爬同樂活動、攤位遊戲、手工藝製作和綜合表演等，同場更設置「許願包山」和展出學童繪畫比賽的得獎作品，歡迎市民到場參與。