三和生物科技公司被指欠30員工薪金　料涉款2400萬　勞工處接求助

本港初創企業「三和生物科技公司」被指兩年前起拖欠30名員工薪金，當中包括月薪過10萬元的高層，有人更被拖欠15個月薪金，估計欠薪金額共約2,400萬元。上月公司向員工發出通告，指由於過去幾年多名投資者退出，導致公司債務愈發沉重，耗盡所有可用資源，最終需要結業，員工欠薪將由破欠基金代付。



勞工處回覆查詢時指，接獲相關僱員求助，並已聯絡公司負責人，要求僱主妥善處理僱傭事宜。《香港01》就此事電郵查詢「三和」，惟系統顯示找不到相關電郵地址，或該地址無法接收電子郵件。



本港科技初創企業「三和生物科技公司」疑拖欠約30名本地員工薪金，涉款約2400萬。

員工指有人更被拖欠15個月薪金 負責人3月下旬決定結業

有「三和」員工表示，公司自兩年前不斷宣稱需尋找新投資者以繼續營運。同時公司開始出現遲出糧、出少糧，甚至完全欠薪的情況，合共約30人受影響，當中包括月薪過10萬元的高層，有人更被拖欠15個月薪金，估計欠薪總數達2,400萬元。期間有人向負責人查詢何時支薪，對方僅指找到新投資者便會出糧，着他們等待。

及至今年3月下旬，公司負責人透過WhatsApp通知各員工，指公司在聆聽勞工處、職員、「過來人及專業人士」意見後，決定結業。負責人指，過去幾年，無數潛在投資者曾對該公司表達支持，但最終退出，導致公司債務愈發沉重，亦已耗盡所有可用資源。

公司負責人指員工欠薪將由破欠基金支付：請相信香港的法治體系

負責人又表示，各員工的欠薪將由破欠基金支付，「雖然大部分同事可能無法收到全部欠薪，但這是我們所能提出的最佳方案。政府不會拖欠你們應得的補償，請相信香港的法治體系。」負責人指，會配合勞工處提供手續和文件，盡快完成所需步驟。

「三和生物科技公司」產品包括快速檢測設備及生物晶片等。

三和首席執行官2021年稱研發開支已達數千萬港元

翻查資料，「三和生物科技公司」於2012年成立，產品包括快速檢測設備及生物晶片等，2022年更名為「ALiA BioTech」。公司首席執行官、港大工程學院生物醫學工程專業工業諮詢委員會成員趙弘2021年接受貿發局訪問時稱，生物技術研發所需投資龐大，該公司成立至當時，研發開支已達數千萬港元。

趙弘當時表示，「三和」於2015年起引入外部投資者，至當時共融資數百萬美元。同時該公司亦先後成功申請多個政府支援，包括「創新及科技支援計劃」、「專利申請資助計劃」、「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」，「企業支援計劃」等。

去年11月，「三和」另一首席執行官孫祥龍曾在海南一個活動中表示，正在將生產總部搬至海南。

勞工處回覆查詢時指，接獲相關僱員求助，並已聯絡公司負責人，要求僱主妥善處理僱傭事宜。