YouTuber Ray Ho追討欠薪「欠債還錢」　旅遊KOL怡富遭指控速澄清

本地YouTuber Ray Ho（何煒華）擁有6.98萬訂閱，曾獲邀參與遊學修頻道「試當真」《墨魚遊戲2》的節目幕後設計。近日他在社交平台突然以「TO 某 YouTuber：欠債還錢，天經地義」為題，指控遭一位YouTuber拖糧，公開追數。

YouTuber Ray Ho公開追討欠薪

Ray Ho在社交平台上透露，去年他全年為一位YouTuber剪片，可是對方「刻意拖欠薪金」，他說：「令我一整年的努力，到今日仍然未獲合理回報。」他提到該剪片服務為其主要收入來源，欠薪影響了他的生計，他說：「收唔到薪金已經直接影響我嘅基本生活開支，情況可以話好吃緊。」

Ray Ho追數對方竟稱「冇應承過要俾錢你」

Ray Ho上載對話圖，指與對方2021年便展開合作，對方指要搵Ray Ho剪旅行片，2022年開給對方不常回覆Ray Ho，去年Ray Ho多次發訊息追討欠薪，直至Ray Ho提出訴諸法律程序後，對方始稱較早前的給予Ray Ho的資料無法用以發傳票，對方謂：「我亦都冇應承過要俾（畀）錢你」，最後指如Ray Ho「亂嚟」會告他誹謗。Ray Ho其後再更新近況，指事件已進入法律程序。

旅遊KOL怡富火速澄清

在Threads上有網民在Ray Ho的帖文下留言，聲稱Ray Ho所指之人為前報章旅遊記者、旅遊KOL「怡富」：「IG DME Ray 佢認左係怡富」。怡富火速在該帖文下回覆澄清：「你唔好屈得就屈，我地冇合作過」。

