荃灣人氣金坊泰國美食全線結業涉欠薪　勞工處接包括外勞員工求助

總店位於荃灣路德圍的人氣泰國菜餐廳「金坊泰國美食」，本月3日向員工發出通告，宣布公司因經營困難，出現嚴重虧損，經董事局開會後一致通過啟動清盤程序。不過，通告上無提及賠償安排，只提醒員工有關欠薪及代通知金等應得款項，可聯絡勞工處求助。



其中一名在「金坊」工作數個月的廣州外勞員工向《香港01》表示，他自去年12月起便一直沒收到薪金，合共被拖欠4萬元，已向勞工處求助。而以他所知，店方亦拖欠多名本地員工及外勞薪金，但他不確定所涉總金額。



金坊自2007年於荃灣路德圍開業，主打高CP值平民泰國菜，在荃灣兆和街和將軍澳都有分店。記者今晚到荃灣路德圍總店及兆和街分店，發現都已落閘，未有開門營業，有不少食客來到始知店方結業。另記者致電將軍澳分店則已無人接聽。



勞工處回覆證實接獲相關僱員求助，其中部份為輸入勞工，主要涉及欠薪及解僱補償。處方表示正聯繫公司負責人跟進事件。



人氣泰國菜餐廳「金坊泰國美食」位於荃灣路德圍的總店，3月6日晚上落下捲閘，未有開門營業。(王譯揚攝)

「金坊泰國美食」荃灣兆和街分店貼出暫停營業告示。(王譯揚攝)

「金坊泰國美食」荃灣兆和街分店貼出暫停營業告示。(王譯揚攝)

來自廣州的簡先生為「金坊泰國美食」的輸入勞工，去年10月中開始在荃灣兆和街分店工作。他稱，上班僅個多月後，即由去年12月開始一直未收到薪金，至今累計合共被拖欠約4萬元。他曾多次詢問該店經理及負責人，惟對方回應指稍後會補發薪金，卻一直未有收到。

至3月3日，他與其他員工突然收到由「金坊泰國美食有限公司」董事王鎮華發出的通告，宣布該公司因經營困難，近年面對經濟不景，引致嚴重虧損，經董事局開會後一致通過，委任會計師行啟動清盤程序。不過，通告上無提及任何賠償安排，只提醒員工有關欠薪及代通知金等應得款項，可聯絡勞工處求助；又建議員工可參加於下月9日晚上舉行的債權人會議。

「金坊泰國美食有限公司」於3月3日向員工發出通告，宣布該公司因經營困難，近年面對經濟不景，引致嚴重虧損，經董事局開會後一致通過啟動清盤程序。(受訪者提供)

簡先生續稱，當得悉公司結業後，他曾再次致電經理詢問欠薪一事，卻沒有人接聽。據他所知，連同他在內同一分店共有4名外勞，還有部份本地員工都被拖欠薪金。

簡先生又稱，現時所住的外勞宿舍由公司安排，他引述經理早前指宿舍可住到3月7日，其後不再提供宿舍，令他感到相當無助。簡先生慨嘆，為了來香港打工，花了兩萬多元中介費用，現在已身無分文，或需聯絡家人求助，從銀行轉錢給他接濟。他稱現時已向勞工處求助，希望盡快取回被拖欠的薪金，之後回鄉再作打算。

金坊泰國美食荃灣兆和街分店所在大廈的業主立案法團貼出通告，指該店已結業。(王譯揚攝)

勞工處回覆證實接獲相關僱員求助，其中部份為輸入勞工，主要涉及欠薪及解僱補償。處方表示正聯繫公司負責人跟進事件。如有其他僱員被拖欠工資或僱傭權益，應盡快到勞工處勞資關係科提供資料，該處會提供適切協助。《香港01》亦正向積金局查詢「金坊」有否欠供強積金。

根據「金坊泰國美食」的社交平台專頁資料，於2007年在荃灣路德圍開業，主打平民價泰國菜，以高CP值深受歡迎，一向在區內人氣極高，經常大排長龍，其後在同區兆和街及將軍澳新都城中心二期都設有分店。

記者今晚(６日)到金坊的路德圍總店及兆和街分店，發現兩店都已落閘，未有開門營業，有不少食客來到「摸門釘」，得悉店方結業消息感到愕然，有食客慨嘆「以後都唔知可以去邊度食」。