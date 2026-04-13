運輸署增發332個私人駕駛導師執照　248個公眾配額　5月起可申請

運輸署計劃增發332個俗稱「師傅牌」的私人駕駛教師執照，其中248個屬公眾配額，84個屬駕駛教師配額。當中以組別一「私家車及輕型貨」新牌最多，將增加214牌，當中160個屬公眾配額，在今年5月接受新申請，最快7月可展開相關駕駛教師考試，包括筆試和路試。



運輸及物流局建議，增發332個俗稱「師傅牌」的私人駕駛教師執照。（資料圖片）

有效執照數目低於基準九成 觸發運輸署考慮簽發新執照

現時的私人駕駛教師執照分三類，第一組別為私家車及輕型貨車；第二組別為小型巴士及巴士；第三組別為中型貨車、重型貨車及掛接式車輛；每組的牌照基準量分別為1,170個、130個及230個，當有效的執照數目低於基準的九成，運輸署便會考慮簽發新執照。

三類私人駕駛教師牌均設基準數目，有效執照數目低於基準九成，故運輸署決定再簽發新執照。（運輸及物流局提交立法會文件截圖）

運輸及物流局今日（13日）向立法會提交文件，指運輸署在2025檢討了私人駕駛執照數目，發現三組組別的有效執照數目均低於基準數九成，觸發增發牌照啟動點，認為有需要增牌以滿足市場需求。

私人駕駛教師執照與發出駕駛考試表格的比例。（運輸署提交立法會文件截圖）

「私家車及輕型貨車」新牌最多 160個屬公眾配額

當局計劃，新簽發332個新牌照，以組別一「私家車及輕型貨車」新牌最多，有214個，當中160個屬公眾配額，54個屬駕駛教師配額，即持其他組別牌師傅、指定駕駛學校及專營巴士公司現職師傅等；組別二「小型巴士和巴士」的師傅牌，則發50個，37個屬公眾配額；組別三「中型貨車、重型貨車及掛接式車輛」牌則有68個，51個是公眾牌。

運輸及物流局建議新發332牌照。

運輸及物流局建議，增發332個俗稱「師傅牌」的私人駕駛教師執照。（資料圖片）

運輸及物流局表示，署方計劃在5月接受私人駕駛教師執照申請，預計最快可於7月展開考試，包括筆試和路試。

另外，文件亦透露現時駕駛考試的輪候日數較高峰期改善， 例如非指定駕駛學校的私家車合併試平均等候時間由高峰期2023年的298天，縮短至去年年底的155天。