政府擬增發226個私人駕駛導師執照　今年第四季讓公眾申請169個

香港的教車制度多年來採「雙軌制」，一方面設立指定駕駛學校，於公路外提供駕駛訓練；另一方面亦供應私人教車師傅，在公路上教車。自1999年全面檢討駕駛訓練政策後，私人教授私家車及輕型貨車的導師執照，一直維持於1,050張，不過隨着需求改變，運輸及房屋局向立法會提交文件指，會調高其基準至1,170張，連同現時剩餘的牌照量，將增發226個執照。 過往新發私人駕駛教師執照時，均全數開放予公眾，但為了善用其他類別駕駛導師，如駕駛學院導師，及巴士、貨車的導師，當局建議將新簽發執照的25%，即57個劃為「駕駛教師配額」，讓上述導師申請；其餘169個，則目標今年第四季邀請公眾申請。不過有私家車駕駛導師組織認為，配額制會剝奪公眾加入業界的平等機會。

運房局建議，在新發的第一組別牌照中，25%讓第二、三組別導師，及駕駛學院等導師申請。（資料圖片）

現時的私人駕駛教師執照分三類，第一組別為私家車及輕型貨車；第二組別為小型巴士及巴士；第三組別為中型貨車、重型貨車及掛接式車輛；每組的牌照基準量分別為1,050個、130個及230個，當有效的執照數目低於基準的九成，運輸署便會考慮簽發新執照。

運房局今日（17日）向立法會提交文件，指運輸署在2018年至2019年檢討了私人駕駛執照制度，發現第一組別私人駕駛教師的需求較1999年時增加，故建議將第一組教師執照的數目，由現時的1,050個，增加至1,170個。文件指，2018年有效的第一組教師執照為944個，在新基準下，將增發226個執照。至於第二、三組別，由於足夠應付市場需求，故基準維持不變。

25%新執照劃為「駕駛導師配額」

按照現行制度，如接獲的駕駛教師執照申請，超出擬發出的執照，就會以抽籤決定申請次序，再按結果邀請申請者參與駕駛教師考試。運房局建議，為善用第二、三組別私人駕駛教師，以及受限制駕駛教師（即如指定駕駛學院的導師）的專長及訓練經驗，故建議將25%的擬發第一組別新執照，即57個執照，劃為「駕駛導師配額」，讓第二、三組別教師執照者，及指定駕駛學校及專營巴士公司現職及前任受限制駕駛教師申請。

至於其餘75%的新執照，運房局建議，公開讓合資格的公眾申請，目標於2020年第四季邀請公眾申請全數169個執照。當局又建議，日後如簽發第二、三組別的教師執照，亦會將當中的25%，劃出配額讓第一組別教師，以及駕駛學校等受限制駕駛教師申請。

私人駕駛教師駕駛年資提高一倍至6年

運房局又建議，提高私人駕駛教師執照的申請資格，申請人持有私家車及輕型貨車正式駕駛執照的年期，由原本的最少3年，增加至最少6年；而且必須符合若干交通罪行的無定罪記錄，並在申請日期前兩年內沒有因違反《道路交通條例》第38條有關不小心駕駛的罪行，以及5年內沒有因違反該條例第37條有關危險駕駛的罪行而被定罪。

對於建議措施，文件亦提到曾諮詢業界，第二、三組別及受限制駕駛教師組織普遍支持。不過代表第一組別教師的組織，則主要持反對意見，認為基準即使維持不變，現職導師亦可提供足夠訓練；而且新基準破壞了1999年業界間的共識，配額制更剝奪公眾加入業界的平等機會。