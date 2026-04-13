食環去年揭1宗假救生員　兩泳池救生員不足被控　合共罰$5000

食環署去年針對全港超過1,400個持牌泳池進行約1.1萬次巡查，並向香港拯溺總會要求核實共5,000個救生員的救生章，發現一宗懷疑使用虛假救生員證件的個案，已就事件報警。此外，截至今年2月底，署方在今年接獲4宗涉嫌用假救生章的投訴，巡查後未發現違規情況。



另外有一間學校泳池及一個屋苑泳池因未有提供足夠合資格救生員，被署方檢控，分別罰款1,000元及4,000元。



食環署去年針對全港超過1400個持牌泳池進行約1.1萬次巡查。（資料圖片）

去年至今年2月接獲41宗投訴假救生員

截至2月底，食環署在2025年和2026年分別接獲37宗和4宗救生員涉嫌盜用他人救生章或使用偽造救生章工作的投訴。食環署對涉事泳池進行巡查，至今沒有發現有關救生員資格的違規情況。

假救生員欺詐罪成立判處監禁2個月

食環署去年發現一宗懷疑使用虛假救生員證件的個案，已就事件報警。其後，該泳池持牌人被判罪名成立，兩宗控罪共罰款8,000元；而不合資格的救生員亦因欺詐罪及以欺騙手段取得金錢利益罪被警方起訴，在裁判法院被判罪名成立，判處監禁兩個月。

就救生員不足提出107次口頭警告

食環署表示，去年就泳池救生員不足，提出107次口頭警告。其中有14宗與監管救生員相關，包括沒有在游泳池入口展示當值救生員的人數及未有妥善填寫或保存救生員每日當值紀錄等；50宗有關未有提供足夠供救生員進行衞生方式急救的面罩；21宗有關泳池設施保養不足；以及22宗有關一般衞生情況及其他事項。所有已發出的口頭警告均已妥善遵辦。