救生員工會憶康文署泳褲招標　曾聽反對意見　不用雜牌鬆身紫色款

康文署為救生員新招標的跑鞋惹爭議，半年前起轉用名為「JWS」的運動鞋，棄沿用十多年的美津濃（Mizuno）跑鞋。工會批評新鞋不適合在值時的體能訓練等用途，接獲數百宗前線投訴，當中不少人均因新鞋而受傷。



港九拯溺員工會主席程凱霆今日（3日）在商台節目指，署方第一次無視工會反對強行採購。他憶述，署方昔日採購泳褲時，曾向工會提供一款由文具公司生產的泳褲，除了十分鬆身、物料不跣水外，顏色更是「紫紫哋、瘀瘀哋色」，當時經工會反對後便沒有使用。



康文署救生員制服運動鞋半年前轉用一個名為「JWS」的品牌，港九拯溺員工會接獲數百宗投訴，不少救生員都因新鞋而受傷。（受訪者提供）

「JWS」波鞋裡的標籤標明不適合作高強度運動。（受訪者提供）

程凱霆表示，過去多年，康文署在採購新制服及裝備時，都會事先提供貨辦諮詢工會意見，工會在同意購買的款式簽下同意書，由署方再挑選一款採購。若工會沒有簽署同意書，署方則會再找新貨辦諮詢工會。

他舉例，署方昔日採購泳褲時，曾向工會提供一款由文具公司生產、不符標準的泳褲，除了十分鬆身、物料不跣水外，顏色更是「紫紫哋、瘀瘀哋色」。該次工會提出反對，署方便沒有正式採購。

程凱霆：採購後發現不合適要回收更浪費公帑

不過，去年8月底，工會在一次受邀諮詢其他裝備的場合下，署方突然向工會提出購買新鞋，又即場展示兩個貨辦，工會成員測試後都認為質素「唔ok」，即場向署方反映，亦沒有簽署同意書。惟署方在大約兩周後，採購了當中其中一款波鞋，導致今次事件。

今次康文署轉買的波鞋，品牌名為「JWS」，工會昨日受訪指，新鞋的供應商過往只供應行李篋、帳篷等產品，未曾供應過波鞋。工會指，接獲數百宗投訴，不少救生員認為鞋底過硬，甚至在穿著新鞋跑步過後，出現水泡，更有人關節痛、扭傷等。(詳見另稿)

程凱霆表示，希望署方儘快回收波鞋，以及不要再找沒有生產開該款商品的廠商作生產商，否則採購後發現不合適要回收更浪費公帑，得不償失。