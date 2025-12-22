冒牌救生員｜過去半年發現1宗假證　事主罪成判囚　另揭2懷疑個案

《香港01》去年揭發多個私人泳池聘請假救生員，有人持假救生證或盜用他人證件，事後食環署實施一系列加強措施，今年5月起生效。食環署指，措施至今運作暢順並達致預期效果，截至上月底，共發現一宗救生員使用虛假證件的個案，泳池持牌人在裁判法院被判罪名成立，罰款8,000元，不合資格的救生員則被判監兩個月。



食環署又指，已發現兩宗懷疑未有提供足夠合資格救生員的個案，並已展開調查，如有足夠證據會提出檢控。



私人泳池聘請救生員需持有認可資格。（資料圖片）

今年截至11月30日，食環署於不同時段對全港逾1,400個持牌私人泳池進行約11,000次巡查，並透過拯溺總會核實超過5,000個救生員資格，當中發現一宗懷疑有救生員使用虛假救生員證件的個案。

食環署已就事件報警，並就泳池開放期間未有提供足夠合資格救生員向有關泳池持牌人提出檢控。其後，該泳池持牌人因違反《泳池規例》被判罪名成立，罰款8,000元；而不合資格的救生員亦因欺詐罪及以欺騙手段取得金錢利益罪被起訴，被判罪名成立，判處監禁兩個月。

食環署亦發現兩宗懷疑未有提供足夠合資格救生員的個案，並已展開調查，如有足夠證據會提出檢控。同期，食環署人員在巡查期間就泳池持牌人違反與救生員有關的牌照條件共發出13個口頭警告，涉及未有在泳池入口展示在場當值的救生員數目及未有妥善填寫或保存救生員每日當值紀錄等。

署方發言人指，整體而言，絕大部分泳池均遵守與救生員有關的規定，而食環署的巡查亦能有效找出違規個案。食環署會持續執行各項措施，保障泳池使用者的安全。