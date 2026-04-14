的士車隊運作9個月有175宗投訴　運輸署：涉服務態度及收費爭議等

為提升的士業服務和形象，政府去年7月向五支的士車隊發牌。截至上月13日，共有超過1,500輛車隊的士及約2,000位車隊的士司機投入服務。同時，運輸署累計接獲175宗關於的士車隊的投訴，主要涉及服務態度、駕駛行為及收費爭議等。



政府去年7月向5支的士車隊發牌。截至上月13日，共有超過1 500輛車隊的士及約2 000位車隊的士司機投入服務。(資料圖片/鄭子峰攝）

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同期非車隊的士投訴6500宗

運輸及物流局向立法會特別財委會提交文件顯示，截至今年3月13日，的士車隊共完成超過288萬宗行程。同時，運輸署共接獲175宗關於的士車隊服務的投訴，主要涉及服務態度、駕駛行為及收費爭議等。同期，運輸署接獲約6,500宗涉及非車隊的士的投訴。

局方並指，目前有約740輛電動的士、135輛輪椅的士及690輛豪華的士。運輸署已於機場、高鐵站、機鐵站等16個地點，設置約90個車隊的士專屬停車處。

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