大埔宏福苑火災｜的士車隊派15輛的士義載：有需要可以直接上車

大埔宏福苑於11月26日星期三發生五級大火，釀成重大傷亡，慘劇令全港市民痛心，各方都希望設法向有需要人士伸出援手。今天有2隊的士車隊宣布合共派出15輛的士在大埔市中心數個地點準備，有需要可以直接坐上車，除了宏福苑居民及家屬外，亦會服務消防員、警察、醫護人員及義工等，當中「樂行」車隊有無障礙的士及適合長者上車的的士，方便接載年長居民到目的地。



參與義載之的士貼有「義載」字樣，會在大埔市中心一帶徘徊，居民、消防、警員、義工或有需要人士，均可直接上車。（facebook@JOIE 樂行香港）

義載受影響人士及運送物資

參與義載之的士從今晚至明日（28日）凌晨約4時會在區內巡迴，已經抵達大埔的多個臨時庇護中心，受影響的宏福苑居民及其家屬如有用車需要，或熱心人士需要運送物資，可以隨時使用印有「義載」字樣的JOIE樂行的士。而義載的士明天日間亦會全日提供服務，望能出一分力協助居民，如有需要幫助，可致電請聯絡客戶服務熱線：3850 1111

大埔宏福苑11月26日發生五級火，造成多人傷亡。（梁鵬威攝）

網民頻發帖問：邊度需要義工

除了的士車隊外，更有不少市民自發到紅十字會捐血站捐血，希望為傷者出一分力。時至今日，網上仍有大量熱心人想當義工，發帖問「朝早邊度需要義工」、「請問有無地方需要義工幫手？」、「請問係咪仲要大量義工幫手送物資？放工想去大埔出一分力！」、「請問有冇街坊知道而家邊度需要義工？」、「之後善後工作可能都需要人幫忙，嚟緊星期日一二都有時間，要幫忙請開聲」。

不少市民今日（27日）自發前往紅十字會捐血站捐血，盼能出一分綿力救助宏福苑五級火傷者。（Threads@shujaisun）

有學生哥到大埔群組發帖，希望做義工幫手。（fb截圖）

學生放假想幫手：幫到手乜都得

甚至有區外人士也希望到大埔幫手，「想問問有冇機構或者單位需要義工呢？我唔係住大埔、不過有段時間我日日都嚟，所以都幾熟大埔，希望都可以盡一分力幫助災民」、「準備坐火車入大埔，入到去周圍睇吓邊度要義工」、「我現在從大陸趕去大埔幫手，見到好多義工工作已經停止招募」。

有放假的學生哥亦到大埔群組發帖，「仲有冇地方需要義工，本人學生，今日放假，願意盡全力幫手、可以單車、步兵、搬運，幫到手乜都得」。

街坊有平台讓義工報名

大埔街坊們感激眾熱心人，「多謝你為大埔付出」，指街坊有設立互助群組，在Telegram等平台招募物資義工，呼籲熱心人「做義工可以去報名」、「大家義工們可以幫手拎啲物資」。

昨晚大埔街坊運送物資：



大埔熱心市民運物資。（夏家朗攝）

大量物資暫被放在大埔運頭街，熱心市民駕駛車輛或踏單車到場，陸續將物資運送到臨時庇護中心或火場。（王譯揚攝）