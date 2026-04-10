八達通Call車易4.22推　連的士車隊及預約平台　有一口價可退差額

【八達通／網約的士／Call車易】八達通今日（10日）公布4月22日起，推出本地版「Call車易」平台，將整合全港五支的士車隊，以及多個網約的士平台，提供車型包括普通4座或6座、豪華車、特大行李車等，合計提供8,000輛的士，即以後乘客毋須再分別下載不同的網約車手機程式。



實際操作也非常簡單，就像境外版「Call車易」，系統將根據用戶定位及選項，尋找各平台車隊中最接近用戶的車輛，並提供不同車型的「一口價」，確認後可選擇八達通、手機八達通或八達通錢包預先付款，若用戶取消行程或預付車費比實際車費高，系統亦會立即退回款項。



本港五支的士車隊已在2025年7月28日起全部投入服務，但車隊都有各自的召車手機程式，對乘客十分不便。（夏家朗攝）

八達通預告，將於4月22日推出本地版「Call車易」平台，整合全港五支的士車隊。（夏家朗攝）

本港五支的士車隊已在去年7月28日起全部投入服務，但車隊都有各自的召車手機程式，對乘客十分不便。八達通早前推出「Call車易」平台，只提供境外召車功能，涵蓋多個港人熱門旅遊目的地，包括新加坡、馬來西亞、泰國、越南及日本等，獨欠香港本地。

Call車易合計提供8,000輛的士

八達通今日預告，將於4月22日推出本地版「Call車易」平台，整合全港五支的士車隊、多個本地網約的士平台，以及提供無障礙車輛服務的社企平台，即以後乘客毋須分別下載不同的網約車手機程式，再上傳資料登記成為用戶。

八達通交通業務主管鄧翠珊表示，屆時用戶只需要打開八達通手機程式，在主頁或旅遊頁面點選「Call車易」，便可預約及付款，車型包括4座的士、6座的士、豪華的士、特大行李的士、無障礙的士等，合計提供8,000輛的士，八達通將會繼續與更多平台合作。

型包括4座／6座的士、豪華的士、特大行李的士、無障礙的士等，各平台規模合計8,000輛的士。（夏家朗攝）

用戶只要輸入起點及終點，系統將提供不同車型的「一口價」。（夏家朗攝）

確認「一口價」後再用八達通預付車費 若實際車費較低將退回差額

實際操作方面，就像境外版「Call車易」或內地的網約車平台，用戶只要輸入起點及終點，系統將提供不同車型的「一口價」，不同之處是確認可選擇八達通、手機八達通或八達通錢包預先付款。

若預付車費比實際車費高，系統將會即時退回差額，若乘客取消行程也會即時退款，視乎不同的支付方式，用戶可在手機程式拍卡取回差額，或是由系統自動退回八達通手機程式內。

八達通4月10日舉行記者會公布推出本地版「Call車易」平台。（夏家朗攝）

八達通交通業務主管鄧翠珊。（夏家朗攝）

召車期間遇到任何問題可聯絡八達通客服處理

八達通早前舉行記者會曾透露，系統將根據用戶定位及預設選項，尋找各平台車隊中最接近用戶的車輛，列出車型及收費等資訊供用戶揀選。若用戶召車期間遇到任何問題，可在系統中聯絡八達通客服，再轉交由的士車隊以解決事件。

的士司機方面，八達通將於今年六月優化「司機收入直接增值到八達通」安排，每月從商用八達通賬戶增值至八達通卡或手機八達通的轉賬上限，由5,000元劃一提升至4萬元，每年上限亦會按的士司機八達通銀包賬戶級別，再作出相應調整。