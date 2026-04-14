全港戲院日｜政府去年耗資$920萬資助市民入場睇戲　入場人數減少

為推動本地電影產業，政府近年透過「電影發展基金」資助相關界別，包括每年都會舉行全港戲院日及10.1半價睇好戲，鼓勵市民入場睇戲。雖然政府有意推動市民觀影，入場人次卻下滑。



根據文體旅局向立法會遞交的文件顯示，去年全港戲院日及10.1半價睇好戲的活動，分別資助約920萬元及757萬元，較2024年所發放資助額少。假設電影票價沒有下跌，即是入場市民數較2024年少。



2025年全港戲院日，當日下午位於沙田新城市廣場的戲院MCL MOVIE TOWN，有市民前往購票。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

全港戲院日2026將於4月25日星期六舉行，與往年一樣，當日全港戲院電影票價劃一30元，優惠背後使用的是公帑。文體旅局今（14日）向立法會遞交特別財委會文件，當中顯示去年就全港戲院日及10.1半價睇好戲的活動，分別資助約920萬元及757萬元，較2024年少約7,000元及82萬元。假設電影票價沒有下跌，即代表市民入場人次較2024年少。

《10.1 半價睇好戲》由香港戲院商會主辦，文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處及電影發展基金資助。（香港戲院商會網頁）

當局則指，活動當日的觀影人次較前後日子的平均人次增加約4倍，而活動前後日子的觀影人數維持平穩，反映票價優惠能成功刺激市民在當日入場，以及優惠沒有影響前後日子的觀影人次，將在善用公帑的前提下繼續考慮培養市民入戲院觀影的措施。

由文創產業發展處策劃、電影發展基金資助的「九龍城寨光影之旅」電影場景展2025年5月23日正式開幕，展覽重現電影《九龍城寨之圍城》中多個場景。（資料圖片/王海圖攝）

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另一邊廂，受相關基金資助的「九龍城寨光影之旅」則大收旺場。「九龍城寨光影之旅」去年獲批資助895萬元，並在2024年5月24日起開放予公眾參觀，截至今年2月底累計有33.3萬人次入場。

全新活動「油蔴地警署光影之旅」亦不輸勢，2026/27年度預算開支為296萬元；在1至2月的21644張門票全數售罄，當中1月約2成為外地旅客購票，2月更上升至半數為旅客購票。