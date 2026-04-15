全港戲院日2026｜$30睇戲攻略！幾時開售？購票方法？限買幾張？

全港戲院日2026｜2026全港戲院日將於4月25日舉行，當日全港戲飛一收費$30。想以優惠價睇戲的朋友要注意了，本文會介紹優惠戲飛的開售日期、購票方法，以及推介幾套該段時間上映電影。



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香港戲院商會宣布，「全港戲院日2026」訂於2026年4月25日（星期六）舉行，與往年一樣，當日全港共52間商業戲院參與，所有場次不論任何放映格式及影院類型，票價劃一港幣30元。

優惠戲飛將於4月22日中午起公開發售，戲迷可在各大戲院票房同網上售票系統購票；如經戲院購票，每人限購4張，以各院線購票限制為準。

當日除包場及特備節目外，其餘所有戲院優惠、贈券及長者/小童/學生優惠當日暫停，長者首場優惠若低於$30，則維持不變。

全港戲院日2026｜基本資訊

日期：2026年4月25日（星期六）

售票日期：2026年4月22日中午起公開發售

票價：每張港幣30元

每人每次最多購買4張戲票，以各院線購票限制為準。

當日不設長者、小童及學生優惠，所有戲院優惠及電影贈券也不適用。

4月25日全港戲院日。（香港流行文化節官網）

全港戲院日2026｜參與院線一覽：MCL、百老匯等共 14 個單位

全港戲院日2025｜各大戲院網上連結如下︰

英皇院線

百老匯院線 影藝院線

華懋電影院線

Cinema City 院線

CGV D2 Place

高先電影院

Lumen Cinema

寶石戲院

MCL 院線

新寶院線 星達院線

4月25日全港戲院日上映電影名單（目前暫定）

當日預計全港戲院會有超過70部電影可供選擇，以下為部分確認或預計熱映片單（實際場次以各戲院最新公布為準）：

1. 《超級瑪利歐銀河大電影》（4月1日上映，家庭動畫熱門）

2.《電影教場：驪歌》（4月2日上映，日式勵志劇）

3.《我們不是什麼》（4月3日上映，邱禮濤新作本地片）

4.《飛馳人生3》（4月9日上映，沈騰賽車喜劇續集）

5.《彩虹少年》（4月9日上映，青春勵志片）

6.《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第三章～》（4月9日上映，動畫粉絲必看

7《李克寧 木乃伊》（4月16日上映，冒險動作片

8《大濛》（4月16日上映，金馬獎得獎本地作品）

9《最親愛的陌生人》（4月16日上映，情感劇）

10《米高積遜》（4月23日上映，傳記音樂片）

11《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》（4月23日上映，動畫粉絲場）

12《末世狂沙》（4月23日上映，科幻動作片）

另外，部分經典重映或加長版例如《花樣年華》4K、《破地獄》加長版等亦有可能同步上映，詳情要留意各院線官網或App最新更新。

4.25 全港戲院日｜上映電影推薦：MJ 傳記片、復活節票王及熱映名單

以下將為大家推薦片單中4部人氣電影，可以供參考看看：

1 ｜全港戲院日電影推介：《超級瑪利歐銀河大電影》

復活節票王居首的《超級瑪利歐銀河大電影》也有參與這次的全港戲院日，任天堂的粉絲絕不能錯過，從像素時代的經典角色到現代3D作品的標誌性場景，彷似身在遊戲場景中，電影中也充滿細節。

《超級瑪利歐銀河大電影》（WMOOV香港電影）

2 ｜全港戲院日電影推介：《夜王》

香港歷年香港電影及華語電影首周票房冠軍的《夜王》這次也有在名單內，故事以尖東為背景，講述香港夜總會的興衰。演員陣容延續《毒舌大狀》部分班底，至於票房以33日時間破億，成為香港電影史上第四部破億票房的電影。

（《夜王》劇照）

3｜全港戲院日電影推介：《飛馳人生3》

由韓寒自編執導傾力打造的《飛馳人生3》也是名單內的一份子，在內地票房突破43億，成為年度最耀眼的華語電影。導演韓寒作為資深賽車手，他將多年賽道經驗融入於創作中，讓觀眾同時也體驗到賽場上的真實感，獲大眾讚口不絕。

（《飛馳人生3》劇照）

4｜全港戲院日電影推介：《米高積遜》

已故國際流行樂天王米高積遜（Michael Jackson）的傳記電影《米高積遜》也成為本次戲院日的焦點，電影講述米高積遜的生平和傳奇，當中包括拍攝廣告期間燒傷送院意外，自創經典Moonwalk舞步等他生前多個重要時刻。

米高積遜（Michael Jackson）的傳記電影

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