3電視台獲「創意智優計劃」資助製節目　《中年好聲音3》獲1000萬

政府2009年推出「創意智優計劃」，資助予有利香港文化及創意產業發展的項目。截至今年2月底，計劃在過去3個年度合共向204個項目批出月16.9億資助。



三間電視台在2023/24及2024/25年度都有節目獲得該計劃資助，當中由電視廣播有限公司（TVB）製作的《中年好聲音3》獲1,000萬元資助；有線寬頻開電視及旗下電視節目製作公司「好好制作」共兩個節目，也合共得到近1,700萬元資助；香港電視娛樂（ViuTv )則共有三個節目獲得資助，金額共約2,648萬元，為三間中最多。



TVB的《中年好聲音3》在24/25年度獲「創意智優計劃」1,000萬元資助。（《中年好聲音3》截圖）

TVB的《中年好聲音3》在24/25年度獲「創意智優計劃」1,000萬元資助。（資料圖片/林迅景 攝）

2025/26年度75個項目獲「創意智優計劃」資助共5.9億

文體旅局提交立法會財委會的文件顯示，在2025/26年度，當局向75個項目批出「創意智優計劃」資助，涉及共約5.9億元。其中設計界別獲批項目最多，共有33項，涉約3.4億元。而在2023/24年度及2024/25年度，則分別有65及64個項目獲批，涉及約6.3億及4.6億元資助。

當局指，截至2025年12月底 ，創造了38,700個職位，並提供接近逾 97,400個培育機會。截至2026年2月底，該計劃的結餘約為23.3億元。

TVB的《中年好聲音3》在24/25年度獲「創意智優計劃」1,000萬元資助。(節目截圖)

TVB的《中年好聲音3》在24/25年度獲「創意智優計劃」1,000萬元資助。圖為海選評審。（資料圖片/梁碧玲 攝）

TVB《中年好聲音3》及《聲生不息．港樂季2》獲資助

翻查過去三年的獲批資助項目，當中有不少為電視製作。其中由電視廣播有限公司（TVB）製作的《中年好聲音3》在24/25年度獲1,000萬元資助；內地芒果TV與TVB聯合製作的《聲生不息．港樂季2》在23/24年度獲約990萬元資助。

ViuTv《CHILL CLUB》泰國版及日本版及《跳跳跳爆台》獲資助

由香港電視娛樂（ViuTv )有限公司與M.V. Television (Thailand) 及Chubu-Nippon Broadcasting製作的《CHILL CLUB》泰國版及日本版，分別在兩個年度獲約857萬元及870萬元資助，連同《跳跳跳爆台》的921萬元，總額為三個電視最多，總額共2,648萬元。

有線寬頻《龍騰灣區歡樂年2024》及《歲月如歌》獲資助

有線寬頻開電視同廣東廣播電視台聯合製作《龍騰灣區歡樂年2024》及有線寬頻旗下電視節目製作公司好好制作的《歲月如歌》，也在兩個年度獲得703萬元及974萬元資助。

2023/24年度獲獲創意智優計劃資助項目。(立法會文件)

2024/25年度獲獲創意智優計劃資助項目。(立法會文件)

在2025/26年度資助類別中，不見再有電視節目及音樂類別。