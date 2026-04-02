五一黃金周｜文體旅局開會統籌接待工作　羅淑佩料旅客將顯著增加

文化體育及旅遊局今日（2日）召開會議，統籌一連5日的五一內地黃金周（5月1日至5日）接待訪港旅客的預備工作。負責主持會議的文體旅局局長羅淑佩指，預計訪港旅客會明顯增加，政府各部門會與相關機構及旅遊業界加強協調和溝通，提早準備和部署，為訪港旅客提供優質旅遊體驗。



羅淑佩（右二）主持會議，並聽取各與會單位代表講解相關準備工作。旅遊事務副專員朱瑞雯（左二）亦有出席。（政府新聞處圖片）

文體旅局開會統籌五一黃金周旅客訪港預備工作，與各單位代表討論接待安排。（政府新聞處圖片）

會議由文體旅局局長羅淑佩主持，聯同警務處、入境處、海關、運輸署以及多區民政事務處等政府部門代表，多個旅遊相關機構包括旅遊業監管局、旅遊發展局、旅遊業議會、西九文化區管理局、主要旅遊景點及酒店業等亦有派員出席。

羅淑佩指，五一黃金周是本港旅遊旺季，預計訪港旅客會明顯增加。政府各部門會與相關機構及旅遊業界加強協調和溝通，提早準備和部署，為訪港旅客提供優質的旅遊體驗。

適逢內地清明節長周末（4月4日至6日）即將來臨，預計期間訪港旅客同樣會有所增加，羅淑佩請各政府部門、相關機構及旅遊業界同樣為迎接這些訪港旅客做好所需準備。

相關單位會繼續在內地勞動節黃金周前保持密切溝通，為迎接訪港旅客的不同環節籌劃及推進各項預備工作，並適時向政務司司長主持的節慶安排跨部門工作小組匯報最新情況。