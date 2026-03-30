運輸署長李頌恩4.1起升任商經局常秘　文體旅副秘謝詠誼掌運輸署

政府今日（30日）公布高官任命，包括現任運輸署署長李頌恩將於4月1日出任商務及經濟發展局常任秘書長；現任文化體育及旅遊局副秘書長謝詠誼將於4月1日出任運輸署署長；現任旅遊事務專員張馮泳萍將於5月26日出任財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務），接替將展開退休前休假的甄美薇；現任政制及內地事務局副秘書長施金獎將於5月6日出任政府產業署署長，接替將展開退休前休假的馮建業。



現任運輸署署長李頌恩將於4月1日出任商務及經濟發展局常任秘書長。（盧翊銘攝）

政圈曾傳李頌恩有望升政制局常秘

《香港01》曾於今年1月獲悉，李頌恩原有望升任政制及內地事務局常秘，惟外界估計免試簽發駕駛執照大排長龍、強制佩戴巴士安全帶風波，可能成為其升遷變數，最終她升任商經局常秘。今年2月，政府公布由原商經局常秘黃少珠出任政制局常秘。

對於張馮泳萍、李頌恩、謝詠誼及施金獎的任命，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，他們都是資深政務主任，具備出色領導和管理才能，相信會在新崗位繼續為市民提供專業高效的服務。

政府公布6位官員的簡歷：

李頌恩



李頌恩（政府新聞處）

於1994年7月加入政務職系後，於2025年4月晉升為首長級甲級政務官。曾在多個決策局及部門服務，包括前民政事務科、前政制事務科、民政事務總署、保安局、前環境運輸及工務局、工業貿易署、前食物及衞生局和前民政事務局。她於2017年10月至2020年12月出任前運輸及房屋局副秘書長（運輸），於2020年12月至2023年8月出任發展局副秘書長（工務），並從2023年8月起出任運輸署署長。

謝詠誼



謝詠誼（政府新聞處）

1997年7月月加入政務職系後，於2025年4月晉升為首長級乙一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前衞生福利局、前教育統籌局、大學教育資助委員會、民政事務總署、行政長官辦公室、前民政事務局和公務員事務局。她於2019年6月至11月出任前政策創新與統籌辦事處統籌主任（施政報告），於2019年11月至2024年5月出任前運輸及房屋局副秘書長（運輸）（後改稱運輸及物流局副秘書長），並從2024年5月起出任文化體育及旅遊局副秘書長。

張馮泳萍



張馮泳萍（政府新聞處）

1992年9月加入政務職系後，於2025年4月晉升為首長級甲級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前經濟科、前教育統籌科、公務員事務局、民政事務總署、前食物及衞生局、勞工及福利局和教育局。她於2017年10月至2020年8月出任前民政事務局副秘書長，於2020年8月至2024年7月出任公務員事務局副秘書長，並從2024年8月起出任旅遊事務專員。

施金奬



施金獎（政府新聞處）

1997年8月加入政務職系後，於2025年4月晉升為首長級乙一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括公務員事務局、前政制事務局、行政長官辦公室、前房屋及規劃地政局、前教育統籌局（後改組為教育局）、財經事務及庫務局、發展局和前運輸及房屋局。他於2020年4月至2021年9月出任海事處副處長，於2021年9月至2024年1月出任香港電台副廣播處長，並從2024年1月起出任政制及內地事務局副秘書長。

甄美薇



曾美薇（政府新聞處）

1988年七月加入政務職系後，於2022年4月晉升為首長級甲一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前運輸科、前貿易署、前布政司辦公室、前工商科、前財經事務局、前經濟發展及勞工局、前衞生福利及食物局、香港特別行政區政府駐日內瓦經濟貿易辦事處及前民政事務局。她於2011年10月至2016年8月出任財經事務及庫務局副秘書長（財經事務），於2016年8月至2020年8月出任工業貿易署署長，並從2020年8月起出任財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）。

馮建業



馮建業（政府新聞處）

1990年8月加入政務職系後，於2023年4月晉升為首長級乙一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前文康廣播科、前工業署、前政務總署、前規劃環境地政科、前衞生福利及食物局和房屋署。他於2016年5月至2019年7月出任前食物及衞生局副秘書長（食物），於2019年7月至2021年9月出任香港電台副廣播處長，並從2021年9月起出任政府產業署署長。