中電夥理大研發檢測機械人　厚36毫米　靈活進出發電機自動檢測

中華電力與理工大學今日（16日）公布合作研發「發電機檢測機械人」，結合機械人科技與光纖傳感，並用於發電機檢測。



中電指，以往檢查發電機須拆卸50噸重内部裝備，程序繁複，而「發電機檢測機械人」厚度為36毫米，可靈活進出轉子和定子之間狹窄的氣隙，在無須拆卸轉子情況下，自動完成檢測，增加檢查效率。



中華電力與理工大學今日（16日）公布合作研發「發電機檢測機械人」，結合機械人科技與光纖傳感，並用於發電機檢測。（中電提供圖片）

中電指，該機械人可靈活進出轉子和定子之間狹窄的氣隙，在無需拆卸轉子情況下，自動完成檢測，增加檢查效率。（中電提供圖片）

中電表示，發電機主要由外層「定子」及内部轉動的「轉子」組成，倘以傳統方法進行檢測，需先拆卸約50噸重的轉子，工序繁複，且涉及重型吊運及其他配套安排。中電指，由於中電龍鼓灘發電廠部分燃氣發電機内部設通風擋板，市場上缺乏合適機械人方案可配合檢測需要。

中電跟理大合作研發「發電機檢測機械人」，可靈活進出轉子和定子之間狹窄的氣隙，並穿越通風擋板，在無須拆卸轉子情況下，自動完成檢測，包括目視檢查通風管道、檢測定子内部鐵芯片絕緣狀況，及透過敲擊定子内的楔塊進行緊固度檢測。同時，機械人配置光纖傳感網絡，用以監察自身關鍵部件的運作狀況，讓其進出發電機氣隙檢測時能保持穩定運作，確保檢測工作能順利進行。

中華電力發電業務部高級總監劉志強表示，今次與理大攜手研發的發電機檢測機械人，有助提升檢測效率及作業安全，並支援團隊制訂更具前瞻性的維修保養策略，長遠加強發電設施的穩定運作，為市民提供更安全可靠的電力供應。

理大電機及電子工程學系光電子講座教授譚華耀表示，是次項目歷時約五年，有團隊成員自本科生一年級已參與其中，充分展現理大致力推動產學研協作的成果。