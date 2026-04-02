中電$100消費券點拎？林超英教慳電大法　笑稱：熱到暈也會開冷氣

中電$100消費券點拎｜中電連續第五年推行「中電消費券計劃」，撥款向合資格客戶派發 100 元消費券。這項計劃旨在鼓勵市民節能減排，同時帶動本地商戶生意。在眾多受惠者中，前天文台台長林超英可謂最具代表性的慳電達人。作為能達成$0電費成就的人，林超英就曾分享過慳電大法，等大家也能拎到$100消費券。



兩類用戶受惠

中電推出的這項消費券計劃並非人人有份，而是鎖定在兩類特定的住宅用戶。首先是低用電量住宅客戶，這類客戶的要求是全年賬單的總用電量必須等於或不多於 2,400 度。其次是享有中電長者電費優惠的客戶。

今年預計將有約 60 萬戶家庭合資格領取這 100 港元的消費券。在派發方式上，中電亦與時並進，合資格的普通住宅用戶將會以電子方式收到消費券；至於長者客戶，為了方便其使用習慣，則會維持一如過往的安排，透過郵寄方式收到實體紙本消費券。

林超英的慳電大法

提到慳電，林超英曾在社交平台分享過自己驚人的賬單數據：兩個月的總用電量僅約 192 度，電費原價只需 167.04 港元。在扣除政府發放的電費補貼後，即便計入燃料調整費，最終賬單金額竟然顯示為 $0。

不過，他亦非盲目追求節能而罔顧健康。面對香港酷熱的夏季，他笑稱自己並非完全不開冷氣，而是秉持「可以不開就不開」的原則。他幽默地表示，如果天氣熱到讓人感到眩暈，他依然會選擇開啟空調，因為「環保不需要以生命換取」，在健康與節能之間取得平衡才是長久之道。

冷氣機與風扇的黃金組合

要在炎夏中達成低用電量目標，冷氣機的使用方法是關鍵。開啟冷氣時，建議將溫度設定在 24 至 26 度之間。要達到最佳涼快效果，秘訣在於將電風扇背對冷氣機放置，讓風扇帶動冷風均衡地吹遍全屋，形成良好的空氣對流。

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研究數據顯示，冷氣溫度每上調 1 度，大約能節省 3% 的耗電量。相比起將冷氣調至極低的 18 度，維持在 25 度所節省的電費非常可觀。此外，若感到冷氣不夠凍，未必是馬力不足，很大機會是隔塵網積聚過多灰塵阻礙出風。定期清洗隔塵網不僅能提升冷卻效率，更能延長機器壽命並進一步慳電。