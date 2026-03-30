油價升｜中電：能源供應暫穩定　燃料附加費不會即時顯著上調

中東局勢緊張，國際油價高企，市民關注電費會否受影響。中電發言人今日（30日）表示天然氣燃料成本增加，中電會根據過去3個月的燃料費用平均數，調整燃料附加費，不會即時有顯著上調。發言人又指，中電能源來源多元，目前供應相對穩定，未來會密切留意下半年燃料走勢，並與政府保持溝通。



電發言人今日表示，當前局勢令天然氣燃料成本增加，中電會根據過去3個月的燃料支出平均數，調整燃料附加費，不會即時上調。（資料圖片／梁鵬威攝）

港燈早前預告，如果中東局勢持續，預計燃料附加費會在今年年中起顯著上升。中電發言人今日表示，會根據過去3個月的燃料支出平均數，調整燃料附加費，不會即時顯著上調。

發言人指，中電發電燃料組合較多元，約5為天然氣，約3成為大亞灣零碳核電，其餘包括煤氣及本地可再生能源。天然氣經海南島及土庫曼管道供港，部分液化天然氣則從全球採購，目前供應穩定。

至於未來會否有加幅，發言人指會密切留意下半年燃料走勢，並與政府保持溝通。中電早前指，下月起上調燃料附加費至每度電39.8仙，按月增加0.6仙。