宏福苑聽證會｜法團投訴工人吸煙遭無視　曾暫緩工程費卻被指拖糧

大埔宏福苑大火獨立委員會早前提及，火勢最有可能是煙蒂點燃紙皮箱等可燃物引致。第十四場聽證會繼續討論承建商工友的吸煙問題，時任法團管委會主席徐滿柑被問如何處理居民投訴？他今日（17日）供稱，曾多次向宏業反映，但不獲正視，法團遂暫緩發放工程費（hold payment），要求宏業保證承諾，卻被指拖糧，「冇糧出叫人唔郁。」



徐滿柑又認為，工人吸煙問題應由監督方管理，無可能要居民承擔被報復的心理包袱，形容如同在茶餐廳，「都唔會罵啲侍應，費時凍檸水變凍X水。」



宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會主席徐滿柑。（黃偉民攝）

宏業增罰則 棚上吸煙被捉可列黑名單

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃引述證據指，2024年9月14日有居民投訴在棚上吸煙，宏業遂命令工人只在指定地方食煙，如有犯錯將會處分。

被問吸煙問題持續，法團做了什麼？徐滿柑指，上任後已跟進吸煙投訴，有居民在五方會議投訴後，宏業回覆指會劃指定吸煙區，又稱可拍攝工人在棚上吸煙的情況，如經證實後便將工人列為黑名單，不得在宏福苑繼續工作。

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃。（資料圖片／廖雁雄攝）

徐滿柑：舉報責任不在居民 喻不會罵茶記侍應否則「凍檸水變凍X水」

會上展示2025年2月25日的對話紀錄，顯示有居民投訴「成屋都煙味」、有人要求宏業提供監控方案、有人質疑罰款機制無人執行。徐滿柑亦怒斥，「舉報責任不在我方」，應由監督方管理，無可能要居民承擔被報復的心理包袱，又形容如同在茶餐廳，「都唔會罵啲侍應，費時凍檸水變凍X水。」

直至同年3月，徐滿柑再向宏業投訴，稱「我都唔想搞啲炒啲師傅，有料有心人難求⋯⋯了解工程界吸煙係常態，懇請宏業苦口婆心，調教師傅唔好在工作時吸煙。」杜淦堃指出，法團多用勸喻方式，惟「佢哋有佢哋唔理你」；徐澄清不是勸、是斥責，「唔可以係任何工地食煙係一定。」

法團曾暫援發放工程費 宏業批拖糧：冇糧出叫人唔郁

徐滿柑指出宏業曾軟硬兼施，又說法團不能24小時「人釘人」，已經「見一次話一次，但工人仲係冥頑不靈」。法團曾暫援發放工程費（hold payment），要求宏業保證承諾。徐又稱，開會時曾督促鴻毅，要求其監察，但承認投訴效果不理想，吸煙投訴仍然持續。

徐滿柑所指的暫緩發放工程費，卻被宏業指「拖糧」。會上展示一段對話紀錄，2025年10月颱風吹襲本港後，法團委員江祥發向宏業董事侯華健投訴，有單位出現漏水問題，但獲回覆指「你哋出糧先得架，冇糧出叫人唔郁。」江及後指「問題一早出現，應跟進」。

宏福苑法團前委員江祥發。（資料圖片／鄭嘉惠攝）

江隨後再向候表示，「上次開會講得好清楚，14期糧會比較嚴謹，如不正視根源問題，就算今期糧俾你，下期糧都好難再畀你，如無任何改善或質量提升。」侯華健回覆稱上期工程費同樣被拖，「做工程準時出糧，工人會勤力好多！」江再說：「你們可否做好工程？」