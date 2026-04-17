宏福苑｜質疑發泡膠封窗　徐滿柑稱宏業、鴻毅堅持　無法與制可阻

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（17日）舉行第十四場聽證會，去年11月26日大火發生時屋苑業主立案法團管理委員會主席徐滿柑出庭作供。他表示，管委會曾就發泡膠向不同持份者提出意見，包括要求承辦商使用中空板、以及詢問消防署建議，惟「法、制都阻不了」。



宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會主席徐滿柑。（黃偉民攝）

徐滿柑稱新法團曾提出分期封窗

會上展示宏福苑大維修群組2024年9月 Whatsapp對話紀錄，有居民質疑為何要同一時間封全部窗。徐滿柑表示，當時新管委曾提出分期封窗，惟承辦商解釋，打鑿有機會圍繞全層，驚彈石影響其他樓層單位，「一做就要做埋咁多層，要做封窗」。

最初以為封窗物料是鋁塑板 宏業指用發泡膠易於在切割

他又指，最初以為封窗物料是鋁塑板而非發泡膠，但後來得知原來鋁塑板只是用於少數冷氣機的位置，他曾向宏業質詢，對方指因為發泡膠易於在切割，方便工作，並強調鋁塑板也非防火，遇到明火一樣會點燃。

徐滿柑稱宏業曾回應發泡膠不會因煙頭而燃燒 明火另論

會上又顯示新管會曾收到住戶燃燒發泡膠影片，之後新管委向宏業查詢。宏業當時回應，發泡膠不會因煙頭而燃燒，明火則另作別論。徐指，當時「好關注發泡膠」，曾問顧問可否用，獲告知整個工程沒有明火，亦已測試煙頭不會令發泡膠起火。

杜官問，徐當時是否接受對方的說法？徐滿柑表示不接受，只是無可奈可，曾要求承辦商更換中空板但遭拒絕，因宏業指曾致電消防，消防表示無要求封窗物料需有阻燃性。

另外，鴻毅建築師公司董事黃俠然在通訊群組發送附件回應發泡膠質疑。就使用發泡膠的看法，黃俠然稱於現行法例，對於外牆修茸工程期間使用的保護物料，無硬性規定必需具備任耐火或阻燃功應。一般而言，已建成的建築物外牆進行修茸工程，並不會產生嚴重的火警風險，上述膠板只視作臨時保護措施，較棚裝導致火勢蔓延風險為低。

徐指，當時覺得可以進一步問清楚消防，曾致電消防，消防回覆指「發泡膠無話唔比用係封窗，但要小心留意有無畀其他嘢去干擾。」

徐滿柑續表示，由於承辦商拒絕轉用其他物料封窗，他便從網上找其他燃燒發泡膠的片段，指有部分發泡膠「冇咁易燃」，「叫佢搵畀我哋」，並爭取第二及第三期的維修使用阻燃發泡膠，包括宏泰閣、宏建閣、宏新閣、宏道閣及宏仁閣。

徐滿柑解釋，曾就發泡膠的阻燃性能的證書與宏業和鴻毅吵到面紅耳熱，對方向他說「點解一定要咬住話要cert，搵唔到就唔買返來」，最終法團同意不要求相關證明。他強調，若堅持要求證書，可能令談判停滯不前，最終無法換上任何更安全的物料。

徐滿柑再解建議宏業「唔好影得咁流」之說

徐滿柑早前在開案陳詞中提到，曾建議宏業董事何建業拍攝發泡膠點火測試影片時「唔好影得咁流」。他解釋，當時向對方發送一段YouTube影片，證明市面上確有阻燃性較高的發泡膠產品，「係想佢著咗個火自己熄得返」。「唔好影得咁流」的真實意思，是希望對方測試的時間更長，證實阻燃性。

他又表示，己盡力爭取，惟香港法制無法配合，感到無奈。「本身我哋自己都住緊，都擔心會否著火，唔係話代表居民，我哋覺得發泡膠唔適合，一上任就爭取，無奈無論制度定法例，都無阻止使用呢樣嘢。如昨證供，業界琴日係咪仲用緊，好普遍。法團無法爭取唔用發泡膠」。