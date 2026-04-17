宏福苑｜徐滿柑認ICU巡查沒人監察　無收棚網燒10秒片斥魚目混珠

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（17日）舉行第十四場聽證會，上屆法團主席徐滿柑作供稱，上任前棚網已獲批核，至2024年10月房屋局獨立審查組（ICU）到場測試棚網阻燃性，徐承認無派人監察，因為大家要上班。



事後物管公司「置邦」職員曾向他提供棚網測試片段，但徐指當時完全不知有棚網燃燒超過10秒，再被吹熄。翻查資料，早前聽證會披露有人疑向管委會提供經剪接的片段。徐滿柑對於承建商最終以魚目混珠手法更換感無奈，因監管不到。



宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會主席徐滿柑。（黃偉民攝）

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ICU巡查法團無人到場、管委會無收到10秒測試片

徐滿柑供稱，上任前棚網已獲批核，他並獲悉符合標準，知道鴻毅曾要求宏業提供阻燃證書，他認為有關方面有被遵從。

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃表示，證據顯示2024年10月28日，房屋局獨立審查組（ICU）到場巡查，測試棚網阻燃性。徐滿柑承認法團管委會當時無派人到場，「我哋返工所以冇喺現場」。

2025年12月3日，大埔宏福苑五級大火後，大廈燒剩的棚架和棚網。（資料圖片/陳葦慈攝）

聽證會展出通訊紀錄，顯示ICU巡查後，「置邦」物業經理黎永利曾向管委會成員發出一段棚網測試影片。徐滿柑稱，當時完全不知有棚網燃燒超過10秒，及後被吹熄。翻查資料，早前聽證會披露，當日棚網被打火機燒15秒，着火再燒10秒，直至有人吹熄才停止燃燒，不過前法團收到的片段疑經剪接，隱暪再續燃10秒的部份。

置邦與管委會的通訊紀錄又顯示，徐滿柑曾問ICU會否提供報告？「置邦」黎永利則稱不會，「佢哋現場問咗宏業攞資料及就住戶收到嘅投訴內容視察」，又稱ICU會直接回覆投訴人。徐滿柑續指，希望ICU提供簡單紀錄，交代檢查項目、查核結果、以及封窗物料能否使用，「費事啲人日後又問」。徐指，不記得最後是否有人向他提供合格紀錄。

2025年12月1日，大埔宏福苑五級火災後，警方依然在災場調查，現場遺留部份無燃燒的棚網。（資料圖片/夏家朗攝）

風後要求換所有棚網惟「逼唔到佢哋換」 斥魚目混珠無法監管

聽證會上展示宏福苑大維修群組中，法團與宏業對話的通訊紀錄。2025年10月打風後，因宏福苑不少棚網被吹爛，徐滿柑遂於群組問及換棚網事宜。在2025年10月6日，徐滿柑追問宏業，棚網有否出「棚紙」，宏業回覆稱3座已出棚網。委員江祥發再追問，棚架棚網是否合乎安全要求，又指出大部份舊棚網已經老化，應要更換，同時要求顧問評估棚網安全。

4月5日清明節，在大埔宏福苑封鎖範圍外可見，大維修的棚架及棚網已全部拆除，火燒痕跡更明顯。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

徐滿柑作供時稱，打風後有執拾到棚網碎片，「一捽就散」，擔心棚網變脆，於是法團問宏業可否一併換掉所有棚網。徐擔心「換一忽唔換另一忽，其他（棚網）都變脆。」徐滿柑稱除了擔心阻燃性，亦希望更換的棚網可全幢覆核，但最終「逼唔到佢哋換」。

宏福苑大火後，承建商被揭將不阻燃的棚網混入阻燃棚網中。徐滿柑對於承建商最終以「魚目混珠」手法更換感無奈，因監管不到。