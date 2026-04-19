宏福苑｜7廈明日起分批上樓執拾　卓永興：3小時內可上樓多於一次

大埔宏福苑受災的7座大廈居民，明日（19日）起至5月4日可以分批上樓執拾物品，首批開放宏新閣，每戶可上樓3小時。政務司副司長卓永興接受電台專訪表示，留意到不少居民希望上樓多於一次執拾，當局最近再次評估後認為，在一般情況下，如有需要，可容許居民在3小時時限内上落樓多於一次。



政府3月27日展示宏福苑部分單位災後內部情況。單位進行加固工程後的狀況。（政府新聞處圖）

政務司副司長卓永興。（政府新聞處圖片）

緊急支援及募捐工作組組長、政務司副司長卓永興接受港台專訪表示，最新有超過1,670戶、即約97%，能夠按當局安排的時段上樓，當中74%登記4個人上樓，上樓人數共約6,000人，當中逾1,420人是65歲或以上長者。

至於不上樓的則有47戶，卓永興很多是看過單位相片後決定不上樓。另外，少於10戶未能依照編配的時段上樓，當局會另作安排。

卓永興又指，留意到不少居民希望上樓多於一次，當局最近再次評估後認為在一般情況下，如有需要，可容許居民在3小時内上落樓多於一次，方便他們執拾物品。

卓永興亦提到，近日接獲居民反映，看到有傳媒邀約住戶把他們加入上樓名單。卓永興說，居民覺得上樓是困難和傷感時刻，情緒會波動不希望受干擾或影響。他說理解居民的擔憂，重申上樓安排是讓居民了解單位情況及執拾，呼籲外界尊重居民感受，不要上樓進行採訪工作。