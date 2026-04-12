宏福苑｜卓永興：宏志閣居民5月可回家執拾　7座約380戶冀再上門

宏福苑七座受災樓宇的居民可在下周一（20日）分批上門拾個人物品。政務司副司長卓永興今日（12日）表示，當局接觸的1,730戶居民中，有98%可按時上門，而少數未能按時上門、或未能接觸的居民，當局再作安排。他又透露，有約380戶的居民希望再上門執拾，當局會在核實數目後再作安排。至於宏志閣的住戶，他指當局目標安排他們5月重回單位執拾，安排與今次七座相若。



政務司副司長卓永興。（資料圖片／楊凱力攝）

98%已接觸居民可按時上門

政務司副司長卓永興今日在出席活動後表示，當局透過「一戶一社工」，接觸的1,730戶居民中，有98%可按時上門。其餘未能接觸或未能按時上門的住戶佔很少數，當局會再安排的他們上門執拾。

另外，卓永興指七座受災樓宇的居民中，有約380戶表明希望在今次後再上門執拾，當局理解居民訴求，會總結今次經驗，並確認最終有意再上門的居民數目，再作安排。較早前無表明希望再上門的居民，亦可向「一戶一社工」提出。

卓永興又指，政府有「記住」宏志閣居民，目標安排他們5月重回單位執拾，安排與今次七座相若。

民政署、關愛隊將派物資

就有團體將發放物資幫助居民上樓，卓永興指，民政署屆時會向上樓的居民派防蚊包、細紅白藍膠袋，關愛隊則會派安全帽、防刮手套、口罩、水、退熱貼等物資，「請居民上樓前諗一諗，做一啲規劃」，避免帶非必要物品上樓，「留返對手、留返袋及背囊嘅位置」，用以帶走上門執拾的物品。

回應原址重建聯署 卓永興重申需10年時間、多方面不可行

就有居民聯署向政府提交方案，建議重新考慮原址重建，卓永興指，政府早前提出的收購業權、「樓換樓」等長遠安置方案相當務實，有超過80%居民亦「唔係話咁支持原址重建」。他又重申，從政府角度，原址重建需要10年時間，在很多方面都不可行。