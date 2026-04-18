宏福苑｜周一開始7廈分批上樓執拾　廣福多處設帳篷通道指揮中心

大埔宏福苑火災發生至今接近5個月，只有倖免於難的宏志閣居民，曾在去年12月初獲准上樓收拾1.5小時。政府上月底終公布，7座受災大廈居民可在4月20日（星期一）起，分階段上樓收拾，最多4人及在單位逗留3小時，宏新閣居民周一率先上樓。



政府亦為居民上樓作準備，《香港01》記者今日（18日）到宏福苑視察，可見鄰近的廣福社區會堂外、廣福邨平台及廣祐樓對出空地，分別設置多個活動式四腳帳篷，部份充當有蓋通道，讓居民前往會堂的登記中心；同時，亦設有警方及民安隊指揮中心的密閉式帳篷屋，有警員在場巡邏及把守。



記者4月18日傍晚到宏福苑視察，可見鄰近的廣福社區會堂、廣福邨平台及廣祐樓對出空地，已分別設置多個帳篷，作通道或指揮中心等用途。（梁偉權攝）

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部份單位損毀嚴重 只能一名居民進入

根據政府早前公布，每個單位最多可讓4名居民同時進入，不過部份單位因局部結構損毀被圍封，則只能有兩名居民進入；少部份單位因被大火燒毀而造成結構嚴重損毀，只能有一名居民進入。不計步行上落樓時間，居民最多可逗留3小時，每日分上、下時段上樓，上午時段為9時至下午1時，下午為2時半至6時半。

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

政府會透過一戶一社工通知上樓日期，並協助預先登記資料、發放上樓須知，以及講述單位情況，如單位嚴重損毀，社工會向居民出示相片，讓居民有心理準備，包括會否考慮授權讓合適親友代勞。

3月27日，政府宣布宏福苑七廈居民可上樓執拾安排，並公開部份樓宇的下層單位結構損毀嚴重。(政府新聞處圖片)

先赴廣福社區會堂登記 懷疑失竊可到警方詢問處報案

每戶預先登記人士將在社工陪同下，先到廣福社區會堂登記。居民會獲派發安全帽、防刮手套和口罩，並在警員或民安隊員會陪同下進出單位。如居民上樓後懷疑有物品遺失，可到宏福苑內的大埔浸信會公立學校地下，該處設有民政事務總署及警務處設置的詢問處，居民可以即場報案。

有死亡個案或特殊需要的單位，社署會派安全人員陪同。每幢大廈每層、正後門和樓梯有警員看守；由社工、臨床心理學家動員的駐樓層專隊，亦會在每層待命。居民須聽從在場人員指示，不能生火，保障各人人身安全。由於升降機停止運作，居民須徒步上樓。

免費接駁巴士往返宏福苑及大埔墟站

政府已安排免費接駁巴士，由當日上午8時15分開始，每15分鐘一班，接載居民往返宏福苑及大埔墟港鐵站。乘車處分別在大埔墟港鐵站B出口及廣禮樓對出停車場。市民亦可乘搭九巴71K線往返宏福苑，上下車處分別位於廣福街市及廣福商場內的中途站。駕駛人士則可透過「一戶一社工」預約車位，屆時可免費使用宏福苑內的停車場。

政府亦將於寶湖路設置臨時的士站，供乘的士到達的居民使用。離開時，居民則可使用較近的廣福街市臨時的士站。而網約車則可在宏福苑內停車場上落。所有交通安排會連同居民返回單位的安排須知，經「一戶一社工」發放予居民。

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去年12月3日，宏福苑宏志閣居民獲准回家取回重要物品，也是至今唯一的一次。（資料圖片/梁鵬威攝）