電子病假紙｜醫管局4.24起推行　自動儲存HA Go程式可自行印

醫管局今日（20日）宣布，繼推行電子醫生證明書（病假紙）及電子應診證明書後，周五（24日）起，醫管局發出的產／病假證明書及產假證明書亦會採用電子簽署及設有電子版本，取代傳統人手簽署紙本證明書。證明書會自動儲存在醫管局手機應用程式HA Go的單元「紀錄」內，病人可用此申請病假或作為到診的醫療證明，有需要時亦可自行列印。



電子產／病假證明書樣本。（醫管局提供）

電子產假證明書樣本。（醫管局提供）

與傳統的手簽紙本證明書一樣，由醫生發出的電子產／病假證明書，以及由助產士發出的電子產假證明書，其電子簽署與手寫簽名具有同等法律效力。電子證明書都會列明病人姓名、懷孕證明、預產期及建議病假日期等資料。

所有電子醫療證明書，包括醫生證明書、產／病假證明書、產假證明書和應診證明書等，均印有經加密的二維碼，以供核實有關電子證明書。證明書會自動儲存在醫管局手機應用程式HA Go的單元「紀錄」內，病人可用此申請病假或作為到診的醫療證明，有需要時亦可自行列印，而獲發放應診證明書的病人，其電子版本亦同樣會儲存在HA Go內。

核實4月23日前發出的電子醫療證明書的程序。（醫管局提供）

核實4月24日起發出的電子醫療證明書的程序。（醫管局提供）

醫管局發言人表示，所有由醫管局發出的病假、產假和應診醫療證明書已全面數碼化，標誌着發展智慧醫院的一個重要里程。除了完善整個遙距醫療服務的流程、提升病人的滿意度外，醫療證明書數碼化可減少遺失紙本證明書的風險，方便病人存取，提升病人整體的服務體驗。醫管局鼓勵病人日後轉用電子證明書，但現階段仍然會為病人列印電子醫療證明書。