瑪嘉烈醫院實習醫生捲泄病人私隱風波　醫管局：涉事人已停職休假

繼「靚仔醫生」蘇浚祈早前捲入社交平台泄露病人私隱風波後，醫管局再有醫生涉及外泄病人私隱事件。消息指，有公院醫生在個人社交媒體貼出附有醫管局專用資訊系統的相片，或有可能外泄病人資料。醫管局今日表示，涉事員工為瑪嘉烈醫院內科及老人科部門的實習醫生，當局已暫停該實習醫生有關職務，將根據既定人事程序處理個案。



瑪嘉烈醫院。（資料圖片）

據了解，有公院醫生在個人社交平台上載圖片，相片中拍攝到醫管局醫療資訊管理系統，即電子病歷紀錄系統，涉載有病人資料。醫管局今日表示，涉事員工為瑪嘉烈醫院內科及老人科部門的實習醫生，院方於昨日（10日）收到公眾投訴後，已即時檢視事件並展開調查，目前會暫停有關職務，明天起休假。

醫管局又指，瑪嘉烈醫院一向有為員工及實習醫生提供有關保障病人私隱的培訓。醫學生及實習醫生在使用臨床醫療資訊管理系統前，亦需要完成有關病人私隱的培訓及簽署保密協議。

如在調查後發現有員工違反規定，醫管局將與有關大學醫學院嚴肅跟進，並根據既定人事程序處理，有需要時將個案呈報醫務委員會，彰顯對病人私隱重視。

醫管局提醒， 醫護人員使用社交媒體時，要時刻以專業精神為念，更應以病人利益為大前提，持守保護病人私隱的責任。醫管局將與大學醫學院合作，加強教育醫科生於使用社交媒體時，必須尊重及保障病人私隱。

臨床醫療管理系統是醫管局自行開發的電子病歷紀錄系統，支援醫管局醫護人員和管理人員的日常臨床運作。醫療衞生界立法會議員林哲玄早前訪問曾指，醫管局規定不可泄露任何病歷資料。