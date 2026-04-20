踏單車穿越舊香港　東區醫院擴老人科日間醫院　沉浸式科技助復康

港島東區更長者人口比例較高地區之一，醫療需求面臨巨大挑戰。為應對區內與日俱增的長者復康需要，東區醫院翻新及擴建老人科日間醫院，包括增加治療室空間，引入新科技跑步機、發展遙距醫療，以及加入沉浸式虛擬實境訓練系統，透過科技讓長者穿梭舊日及現時的油尖旺區，不受身體或天氣限制，進行日常外出協作訓練及體能、記憶力訓練等。



東區醫院是首間使用沉浸式虛擬實境踩單車系統的公立醫院。（東區醫院提供）

患者佩戴虛擬實境頭戴裝置並坐上特製的腳踏單車，可穿梭過去及現時，遊覽香港油尖旺區經典場景。（東區醫院提供）

東區醫院老人科日間醫院空間增三至四成

東區尤德夫人那素醫院內科副部門主管陳銳堅表示，改建後的老人科日間醫院大幅擴充，並打通物理治療與職業治療兩部門空間，令整體活動空間大幅增加三至四成。

沉浸式虛擬實境踩單車機 「回到過去」的尖沙咀天星碼頭與半島酒店

除了空間大幅擴充外，院方更引入多項先進的「樂齡科技」器材，當中專為認知障礙症患者而設的沉浸式虛擬實境踩單車機器。院方介紹，該器材配備醫管局最新系統，患者佩戴虛擬實境頭戴裝置並坐上特製的腳踏單車，可「回到過去」，重遊舊香港的經典場景。

當長者開始踩動單車，虛擬畫面便會隨之移動，帶領他們穿梭昔日舊地，例如未翻新前的半島酒店、天星碼頭等，隨着長者持續踩動單車前進，畫面會逐漸過渡至現時有關場地的最新景象，院方表示「（該訓練）可以在認知方面進行記憶力、踩單車體能及手腳協調的訓練」。

東區尤德夫人那素醫院內科副部門主管陳銳堅表示，改建後的老人科日間醫院大幅擴充，並打通物理治療與職業治療兩部門空間，令整體活動空間大幅增加三至四成。（東區醫院提供）

「洞穴自動虛擬環境系統」可助長者進行日常活動訓練，適應社區生活。（東區醫院提供）

「洞穴自動虛擬環境系統」亦可幫助長者改善平衡力及步態，增強其肌肉力量及管理痛症。 （東區醫院提供）

「洞穴自動虛擬環境系統」助長者改善平衡力

除了單車虛擬實境訓練外，院方亦在職業治療部加入了高科技的「洞穴自動虛擬環境系統」，以沉浸式環境協助長者進行日常活動訓練，適應社區生活。

模擬日常生活場景 減低身處醫院焦慮感

過往長者若要實地練習外出，往往受限於身體虛弱、天氣不佳或行動不便而難以實行。虛擬環境系統可直接將影像投射在房間的牆身及地板上，長者無需佩戴任何遮擋視線的裝置，便能仿如置身真實環境之中。職業治療師會利用系統模擬現代的日常生活場景，例如讓長者體驗前往巴士站候車、到超級市場尋找特定貨品或在繁忙街道上過馬路等。

「憶智坊」能讓認知障礙症長者感到安心，減低他們身處醫院的焦慮感。（東區醫院提供）

除了高科技設備，翻新後的日間醫院亦充滿人性化及溫馨的佈置。是次工程中，院方保留「憶智坊」，更設置不少舊式物品，如熱水壺及時鐘等。熟悉的角落能讓認知障礙症長者感到安心，減低他們身處醫院的焦慮感。

東區醫院老人科日間醫院每年服務人次增2500至約2萬

改建後的東區醫院老人科日間醫院已於1月投入服務，院方預計，每年服務人次由過往的1.75萬增至兩萬，額外提供約2500服務人次，可縮短區內長者的輪候時間，讓他們能盡早接受為期約3至4個月復康療程。