陝西隋唐文明展周六開幕 免費入場看18件國家一級文物及香港文物
「彩繪雙環望仙髻女舞俑」、「白陶舞馬」等18件（套）國家一級文物，將於本周六（25日）開幕的「香港賽馬會呈獻系列：長安萬象—陝西隋唐文明展」，免費供市民觀賞。展覽在尖沙咀香港歷史博物館舉行，康樂及文化事務署表示，透過逾165件（套）文物，讓觀眾感受隋唐兩代的璀璨。
署方表示，展覽亦展出隋唐時期的香港文物，包括赤鱲角深灣村出土的「長沙窰釉瓷片」、元朗石崗出土的「魂瓶連蓋」和大嶼山䃟頭出土的「青釉杯」。
康文署表示，這是「中國通史系列」第三個展覽，以魏晉南北朝及隋代作鋪墊，主述唐朝的大國風華，闡述歷史脈絡及發展淵源。「長安萬象—陝西隋唐文明展」展期由4月25日至8月24日舉行，免費入場。
是次展覽展出由陝西省內十多家文博機構借出的展品，當中18件（套）為國家一級文物，包括「彩繪雙環望仙髻女舞俑」、「白陶舞馬」、「鎏金人物畫銀香寶子」和「智慧輪盝頂純金寶函」。
來自陝西的珍貴文物日前已送抵本港，康文署表示，香港的策展團隊及中國內地專家正密鑼緊鼓合作布展。
康文署表示，出土自咸陽市長武縣張臣合墓的唐代「彩繪雙環望仙髻女舞俑」，身材頎長，削肩蜂腰，頭梳雙鬟望仙髻，看起來輕鬆活潑，是初唐到盛唐時期流行的別致少女髮髻，反映當時對女性的審美。
出土自咸陽市禮泉縣張士貴墓的唐代「白陶舞馬」，馬身肌肉健碩，體態修長右前蹄作躍起狀。舞馬無任何裝飾，如白玉般素美，完美地展現唐代工匠精湛的工藝，具有極高的觀賞和藝術價值。舞馬是將馬匹的活動與音樂舞蹈藝術結合的特色文娛活動，由西域傳入中原，在當時被視為盛世祥瑞之物。
署方表示，是次展覽展出兩件出土自法門寺地宮的唐代文物。其中「鎏金人物畫銀香寶子」是唐人專門用來盛裝香丸或香餅的容器。它的蓋面隆起，分為四瓣，每瓣各有一隻飛獅，底部襯以纏枝蔓草。其蓋與身以子母口扣合，腹壁劃分為四個壺門，各展示不同典故的圖案。
「智慧輪盝頂純金寶函」則是晚唐著名密教高僧智慧輪所造，以盛裝佛骨真身，寶函正面鏨刻銘文，表達對國安人泰，雨順風調的祈求。
博物館特意以唐長安城的布局來設計展覽，活靈活現地向觀眾呈現其規模宏大，井然有序中的城市規劃。同時透過投影、動畫及互動遊戲等多媒體項目，介紹唐太宗六匹心愛駿馬的石刻浮雕「昭陵六駿」、隋唐大運河、隋唐著名歷史人物、唐代女性妝扮、唐代科舉制度，帶觀眾飽覽隋唐各方面的風貌。
署方表示，除了來自陝西的珍貴文物外，展覽亦展出隋唐時期的香港文物，包括赤鱲角深灣村出土的「長沙窰釉瓷片」、元朗石崗出土的「魂瓶連蓋」和大嶼山䃟頭出土的「青釉杯」。
是次展覽由康文署及陝西省文物局聯合主辦，香港歷史博物館及陝西省文物交流中心聯合籌劃，香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助，弘揚中華文化辦公室協辦。