陝西隋唐文明展周六開幕　免費入場看18件國家一級文物及香港文物

「彩繪雙環望仙髻女舞俑」、「白陶舞馬」等18件（套）國家一級文物，將於本周六（25日）開幕的「香港賽馬會呈獻系列：長安萬象—陝西隋唐文明展」，免費供市民觀賞。展覽在尖沙咀香港歷史博物館舉行，康樂及文化事務署表示，透過逾165件（套）文物，讓觀眾感受隋唐兩代的璀璨。



署方表示，展覽亦展出隋唐時期的香港文物，包括赤鱲角深灣村出土的「長沙窰釉瓷片」、元朗石崗出土的「魂瓶連蓋」和大嶼山䃟頭出土的「青釉杯」。



「長安萬象—陝西隋唐文明展」由4月25至8月24日在香港歷史博物館舉行。唐代「彩繪雙環望仙髻女舞俑」，為長武縣博物館的藏品，屬國家一級文物。（政府新聞處圖片）

康文署表示，這是「中國通史系列」第三個展覽，以魏晉南北朝及隋代作鋪墊，主述唐朝的大國風華，闡述歷史脈絡及發展淵源。「長安萬象—陝西隋唐文明展」展期由4月25日至8月24日舉行，免費入場。

是次展覽展出由陝西省內十多家文博機構借出的展品，當中18件（套）為國家一級文物，包括「彩繪雙環望仙髻女舞俑」、「白陶舞馬」、「鎏金人物畫銀香寶子」和「智慧輪盝頂純金寶函」。

來自陝西的珍貴文物日前已送抵本港，康文署表示，香港的策展團隊及中國內地專家正密鑼緊鼓合作布展。

「長安萬象—陝西隋唐文明展」由4月25至8月24日在香港歷史博物館舉行。康樂及文化事務署文物修復辦事處人員進行安裝國家一級文物唐代「彩繪雙環望仙髻女舞俑」，為長武縣博物館的藏品。（政府新聞處圖片）

康文署表示，出土自咸陽市長武縣張臣合墓的唐代「彩繪雙環望仙髻女舞俑」，身材頎長，削肩蜂腰，頭梳雙鬟望仙髻，看起來輕鬆活潑，是初唐到盛唐時期流行的別致少女髮髻，反映當時對女性的審美。

出土自咸陽市禮泉縣張士貴墓的唐代「白陶舞馬」，馬身肌肉健碩，體態修長右前蹄作躍起狀。舞馬無任何裝飾，如白玉般素美，完美地展現唐代工匠精湛的工藝，具有極高的觀賞和藝術價值。舞馬是將馬匹的活動與音樂舞蹈藝術結合的特色文娛活動，由西域傳入中原，在當時被視為盛世祥瑞之物。

「長安萬象—陝西隋唐文明展」由4月25至8月24日在香港歷史博物館舉行。康樂及文化事務署文物修復辦事處人員和中國內地的專家檢查國家一級文物唐代「白陶舞馬」，為昭陵博物館的藏品。（政府新聞處圖片）

署方表示，是次展覽展出兩件出土自法門寺地宮的唐代文物。其中「鎏金人物畫銀香寶子」是唐人專門用來盛裝香丸或香餅的容器。它的蓋面隆起，分為四瓣，每瓣各有一隻飛獅，底部襯以纏枝蔓草。其蓋與身以子母口扣合，腹壁劃分為四個壺門，各展示不同典故的圖案。

「智慧輪盝頂純金寶函」則是晚唐著名密教高僧智慧輪所造，以盛裝佛骨真身，寶函正面鏨刻銘文，表達對國安人泰，雨順風調的祈求。

「長安萬象—陝西隋唐文明展」由4月25至8月24日在香港歷史博物館舉行。唐代「鎏金人物畫銀香寶子」，為法門寺博物館藏的藏品，屬國家一級文物。（政府新聞處圖片）

「長安萬象—陝西隋唐文明展」由4月25至8月24日在香港歷史博物館舉行。唐代「智慧輪盝頂純金寶函」，為法門寺博物館藏的藏品，屬國家一級文物。（政府新聞處圖片）

博物館特意以唐長安城的布局來設計展覽，活靈活現地向觀眾呈現其規模宏大，井然有序中的城市規劃。同時透過投影、動畫及互動遊戲等多媒體項目，介紹唐太宗六匹心愛駿馬的石刻浮雕「昭陵六駿」、隋唐大運河、隋唐著名歷史人物、唐代女性妝扮、唐代科舉制度，帶觀眾飽覽隋唐各方面的風貌。

署方表示，除了來自陝西的珍貴文物外，展覽亦展出隋唐時期的香港文物，包括赤鱲角深灣村出土的「長沙窰釉瓷片」、元朗石崗出土的「魂瓶連蓋」和大嶼山䃟頭出土的「青釉杯」。

是次展覽由康文署及陝西省文物局聯合主辦，香港歷史博物館及陝西省文物交流中心聯合籌劃，香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助，弘揚中華文化辦公室協辦。