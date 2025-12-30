香港歷史博物館「考古曹操」展覽　公眾免費入場了解一代梟雄

為配合每年在香港歷史博物館舉辦的「中國通史系列展覽」，康文署轄下的弘揚中華文化辦公室由周三（12月31日）至明年2月23日，在香港歷史博物館一樓大堂舉辦「考古曹操」展覽，帶領參觀者了解這位一代梟雄文韜武略的人生。在回顧曹操墓的發現、發掘與論證過程中，還原真實曹操。展覽免費入場。



（政府新聞處圖片）

圖為1：22的西高穴二號墓模型。（政府新聞處圖片）

曹操（公元155至220年）是東漢末年傑出的政治家、軍事家及詩人，奠定曹魏立國根基，深刻影響三國時代的歷史走向。2009年，曹操墓在河南安陽被發現，隨之而來的是圍繞曹操墓真偽的激烈爭論。

至今，安陽西高穴大墓為曹操高陵已為學術界共識，其佈局、形制、墓內遺骨及各種文物，形成了完整的證據鏈。

圖為「魏武王常所用挌虎大戟」石牌（複製品）於後排左方、東漢時期陶質耳杯（複製品）於後排中及右方，和刻有隨葬物品名稱及數量的石牌（複製品）於前排。（政府新聞處圖片）

圖為互動旋轉立方體裝置，讓參觀者從家傳戶曉的典故窺探曹操多棱鏡般的性格特質。（政府新聞處圖片）

本展覽以南方科技大學人文學講席教授、原中國社會科學院考古研究所研究員唐際根的研究為切入點，結合出土器物的複製品，揭示這位一代梟雄的真實面貌，並側寫東漢末年的社會和政治狀況。

除了兒童展板及視頻，參觀者更可透過互動旋轉立方體裝置，從家傳戶曉的典故窺探曹操多棱鏡般的性格特質。同場設有打卡位，讓參觀者細味曹操文韜武略的壯闊人生。