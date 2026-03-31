歷史博物館「香港故事」展覽抽走港英政府展品　增介紹回歸內容

香港歷史博物館常設展覽「香港故事」在2020年10月起關閉五年半作大型更新，將於明日（4月1日）重開。展覽關於港英時代的內容有大幅度更改，與港英政府有關的展品被抽走，僅有一段介紹港英時期香港政治體制的文字；另外用字亦有更改，例如形容英軍「強佔」香港島。展覽增加介紹回歸過程的展品。



歷史博物館總館長何惠儀解釋，香港歷史源遠流長，有很多不同的資料，展覽空間有限。她亦指，社會發展不斷更新，館方也是因應時代發展來重新建構展覽內容。至於字眼上的更改，她則指館方在構思策展的考量時，會和專家小組商討，作一些適切、客觀的選擇。



與港英政府有關的展品被抽走，僅有一段介紹港英時期香港政治體制的文字。（洪戩昊攝）

介紹回歸過程的展品增加。（洪戩昊攝）

展覽用字亦有更改，例如形容英軍「強佔」香港島。（洪戩昊攝）

展覽內容有大幅度更改，新增四大主題。「同根同源」帶領參觀者追溯香港悠久的歷史源流，亮點展品包括南丫島出土的國寶級「牙璋」；「中西匯流」呈現華洋互動的獨特社會風貌，展區還原了1930年代的大街場景，包括雙層電車、唐樓場景、實景布置的「誠濟堂中藥店」等；「共赴國難」講述香港抗日，展示「八路軍駐港辦事處」及「保衛中國同盟」的事蹟，彰顯香港在抗戰中擔當的重要角色；「國際都會」則講述香港現代化，更有香港標誌性的霓虹燈裝飾。

展覽原本展出香港由1941至1997年的歷任港督照片，附有文字講述他們在任內的功績，如葛量洪建啟德機場、大欖涌水塘；戴麟趾推行小學免費教育；麥理浩的建屋計劃等。歷任港督照片的對面則是1960年代至1997年的大事件，包括六七暴動、英女皇訪港等片段，每條約長一至兩分鐘。

更新後，這些內容有大幅度更改，與港英政府有關的展品被抽走，例如港英旗、歷任港督相片等。對於港英時期香港政治體制，整個展覽僅有一段文字作介紹。另外用字亦有更改，例如形容英軍「強佔」香港島。

展覽原有與港英政府有關的展品被抽走，例如港英旗。（資料圖片／廖雁雄攝）

展覽原有與港英政府有關的展品被抽走，例如歷任港督介紹。（資料圖片／廖雁雄攝）

總館長何惠儀：與專家小組商討字眼 作一些適切、客觀的選擇

歷史博物館總館長何惠儀解釋，香港歷史源遠流長，有很多不同的資料，展覽空間有限。她亦指，社會發展不斷更新，館方也是因應時代發展來重新建構展覽內容。

至於字眼上的更改，何惠儀則指，館方在構思策展的考量時，會和專家小組商討，作一些適切、客觀的選擇。

圖輯：更新後的「香港故事」

