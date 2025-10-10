渠蓋設計比賽｜7款勝出渠蓋將安裝不同地區　灣仔藍屋設計奪冠

去年渠務署以「香港十八區特色」為主題，舉辦特色渠蓋設計比賽，共收到2,600份參賽作品。經過評審團幾輪的評審，再加上網上投票的分數後，最終選出了一名冠軍、兩名亞軍、三名季軍及四名優異獎。當中，冠軍設計以灣仔區藍屋作主題。冠軍得主表示，藍屋承載許多香港人回憶，很能代表灣仔區。



有七款設計會被製作成實物，每款約十個，將陸續被安裝於不同地區。渠務署形容這是市民創意、工程專業和地區故事的結晶品，他們期望將城市基礎設施變成開放式藝術館，讓行人欣賞；而雖然渠蓋設計變得美觀，但仍有加上必要資訊及功能。



冠軍設計以灣仔區藍屋作主題。（渠務署提供）

有七款設計會被製作成實物。（渠務署提供）

渠蓋被安裝在地上的樣子。（渠務署提供）

七款會被製作成實物的設計逐個睇：



+ 2

冠軍得主：藍屋承載許多香港人回憶 能代表灣仔區

冠軍得主林曉銘指，灣仔是一個舊區，比較代表到香港昔日原始的感覺，所以選擇了灣仔區；而藍屋作為唐樓，能代表到灣仔這個舊區，同時也充滿人情味和回憶。他認為藍屋一開始是醫院，後來變成武館，也開了學校，承載了許多香港人的回憶，很代表到灣仔區。

冠軍得主林曉銘解釋以藍屋為設計主題，希望提升大眾對藍屋的關注度。（渠務署提供）

林曉銘在設計之前，做了很多有關香港別具特色的建築和景點的資料搜集，見到很多形狀突出的建築，例如凌霄閣、鐘樓、車公廟等等，藍屋相對沒有這麽顯眼，容易被人忽略。所以他以藍屋為設計主題，希望提升大眾對藍屋的關注度，因為雖然它是外形較簡單的唐樓，但單憑其顔色和歷史價值，也可以代表到該區文化。

新增網上投票環節 提高公眾的參與程度

渠務署工程管理部高級工程師蔡敏儀指，是次比賽新增網上投票環節，提高公眾的參與程度，而公眾投票的結果亦會計算入參賽作品的最後得分内。同時，專業評審團會就整體構圖、主題表達、實用性及創意給參賽作品評分。

渠務署工程管理部高級工程師蔡敏儀（左）指是次比賽新增網上投票環節，提高公眾的參與程度。（渠務署提供）

美觀渠蓋仍有加上必要資訊及功能

新界北渠務部工程師陳裕坤補充，無論渠蓋多麼美觀，始終是重要的公共設施，所以要加上必要的資訊及功能，例如渠務署標誌、清晰標明渠蓋屬於「污水」或「雨水」（"FOUL" / "STORM"）收集系統、渠蓋匙孔及渠蓋級別、標準等資訊。

新界北渠務部工程師陳裕坤(後中)表示，無論渠蓋多麼美觀，始終是重要的公共設施。（渠務署提供）

七款特色渠蓋將陸續被安裝於不同地區，市民隨時可看到。