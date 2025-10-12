樺加沙｜發展局建多層防洪保護網　渠務署首用「淼立識」評估水浸

極端天氣越趨頻繁，政府的應對策略備受關注。發展局局長甯漢豪今日（12日）發布最新一則《局長隨筆》指，積極推動工務部門應對各種挑戰，包括水浸風險等，為香港建構多層防洪保護網。其中，在超強颱風「樺加沙」吹襲本港期間，渠務署首次應用部門自主研發的「淼立識」系統作出水浸風險評估，系統透過水力模型計算各區降雨，以識別較高水浸風險的地區。發展局表示，會加強促進跨部門協作，使香港成為具防洪韌性的城市。



渠務署今年初引入強力排水機械人，包括「龍吸水」和「小禹」系列，加強處理水浸能力。（發局展圖片）

9月22日，超強颱風樺加沙吹襲本港前，政府派員到鯉魚門架設臨時行人橋，以便水浸時居民可使用。（資料圖片／梁鵬威攝）

渠務署首用「淼立識」作水浸風險評估

文章引述渠務署署長莫永昌表示，超強颱風「樺加沙」吹襲本港期間，渠務署首次應用部門自主研發的「淼立識」系統評估水浸風險，透過水力模型計算各區降雨，再配合天文台數據分析，以識別較高水浸風險的地區，從而作出針對性的應對措施，包括安裝擋水板，及早派遣排水機械人駐守，以及提供大量沙包予有需要的市民。

渠務署近年亦使用臨時充水式擋水壩，可按需要屈曲並加高，適合在不同地點協助防洪工作。渠務署已辨識全港約240個容易淤塞地點，當收到香港天文台預警，便會派出緊急應變隊伍預先及時清渠。今年更將緊急應變隊伍增加至200隊，以加強應變能力。

渠務署署長莫永昌表示，以剛過去的超強颱風「樺加沙」為例，渠務署首次應用自主研發的「淼立識」系統作出水浸風險評估，從而作出針對性的應對安排。（發展局圖片）

今年9月，超強颱風樺加沙襲港，天文台發出十號颶風信號期間，水浸黑點之一的鯉魚門，大量海水湧上地面。（資料圖片／羅國輝攝）

8月四日內連場黑雨 渠務署一句鐘收300求助

同時，渠務署緊急事故控制中心會即時啟動。文章引述渠務署高級工程師林偉華指，8月初天文台四日內三度發出黑色暴雨警告，渠務署於8月5日更曾於一小時內收到超過300個求助個案；而上月為應對超強颱風「樺加沙」，緊急事故控制中心亦連續運作了超過70小時。在團隊的努力下，所有水浸個案均可於一至兩小時內完成處理。

於渠務署緊急事故控制中心輪值的渠務署高級工程師林偉華表示，上月為應對超強颱風「樺加沙」，緊急事故控制中心亦連續運作了超過70小時。（發展局圖片）

今年8月5日，渠務署人員利用「龍吸水」機械人處理將軍澳水浸事件。(資料圖片／李家傑攝)

「龍吸水」吸水速度比手提泵快逾10倍

渠務署今年初引入強力排水機械人，包括「龍吸水」和「小禹」系列，加強處理水浸能力。今年4月至今，排水機械人已累計出動超過2,600小時，協助處理水浸個案。曾參與行動的「龍吸水」操控員鄭偉文指，「龍吸水」吸水速度比手提泵快超過10倍，工人亦可遙距控制其運作，並可在移動時同步進行排水，令清理工作更靈活及高效。

發展局局長甯漢豪發布最新一則「局長隨筆」，在極端天氣情況下會啟動緊急應變系統，整合、統籌及靈活調配各工務部門承建商的資源，包括人員、機械及裝備。（資料圖片／夏家朗攝）

極端天氣下 發展局將啟動緊急應變系統

甯漢豪在文中表示，在極端天氣情況下會啟動緊急應變系統，整合、統籌及靈活調配各工務部門承建商的資源，包括人員、機械及裝備。承建商數目已由2023年的43個增至現時近70個，涉及人員達1,300人。倘若有部門在突如其來狀況下資源不足，可透過發展局的中央統籌即時獲得支援。

在每一次威脅香港的暴雨或颱風來臨前及過後，發展局均會統籌有關部門展開新一輪針對性巡查及後續行動。