日本3月旅客人次創歷年新高　香港佔21.6萬　內地客按年暴跌一半

【日本旅遊／日本地震／日本櫻花】3月下旬踏入櫻花盛開期，日本迎來旅遊旺季。日本政府觀光局公布，今年成功創下3月份旅客人次的歷史新高，錄得361.9萬人次，按年增長3.5%；當中港人赴日人次佔21.6萬，按年增長3.8%，在全球市場中位列第五。



雖然全球多個市場都錄得增長，但中國市場的跌幅為全球最高，只有29.2萬人次，按年跌55.9%。觀光局估計中國正處於旅遊淡季、中國政府發布避免赴日的旅遊警告，以及受航班減少的影響，導致旅客人次遠低去年同期。



日本今年成功創下三月份旅客人次的歷史新高。 （資料圖片）

日本政府觀光局︰赴日人次創歷年3月新高 台韓等市場同創新紀錄

日本政府觀光局公布，今年成功創下3月份旅客人次的歷史新高，估計3月下旬開始的櫻花季，以及4月復活節假期，同時帶動了赴日旅客人數增長，尤其是東亞的韓國和台灣、東南亞的越南和馬來西亞，以及歐美多國。

日本政府觀光局又指，除了美國、越南和英國等7個市場創下月度新高外，台灣、韓國和馬來西亞在內的13個市場也創下歷史新高。

今年三月赴日旅客錄得361.9萬人次，按年增長3.5%。（日本政府觀光局文件截圖）

3月赴日旅客錄361.9萬人次 按年增3.5%

根據日本政府觀光局的數據，今年3月赴日旅客錄得361.9萬人次，按年增長3.5%，首五位國家或地區依次序是韓國、台灣、美國、中國及香港，當中香港赴日旅客人次佔21.6萬，按年增長3.8%。

中國旅客佔29.2萬人次 全球跌幅最高 按年跌55.9%

跌幅最高的市場為中國，去年3月錄得66.2萬人次，今年3月只有29.2萬人次，按年跌55.9%。而升幅最高的市場為墨西哥，去年3月錄得1.46萬人次，今年3月升至2.48萬人次，按年升69.7%。

暴跌三大原因︰旅遊淡季、旅遊警告、航班減少

日本政府觀光局分析指，中國正處於旅遊淡季、中國政府發布避免赴日的旅遊警告，以及航班減少的影響，導致中國旅客人次遠低去年同期；至於港人三月下旬赴日旅遊需求增加，加上復活節假期，旅客人次因而高於去年同期。