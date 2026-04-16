日本JONETZ一款金針菇產品或含玻璃碎片 食安中心籲停止食用
撰文：董素琛
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食環署食安中心今（16日）呼籲市民不要食用品牌JONETZ的一款瓶裝金針菇產品（JONETZ Jumbo Sized Nametake Mushrooms），指有關產品可能含有玻璃碎片，並呼籲業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。食安中心表示，該進口商已按中心指示將受影響批次產品停售和下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2398 0438，查詢上述產品的回收事宜。
中心發言人說表示，透過食物事故監測系統，得悉日本當局發出通告，指上述產品部分批次可能含有玻璃碎片，正進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商及零售商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口及分銷受影響批次產品。中心指，會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。
產品資料如下：
產品名稱：JONETZ Jumbo Sized Nametake Mushrooms
品牌：JONETZ
包裝：840克（每瓶）
此日期前最佳：2026年10月9日、2026年12月7日
商品條碼：4549777402793
進口商：泛亞零售管理（香港）有限公司
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