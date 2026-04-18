日本抵港男子行李藏逾2.8萬支另類煙產品　即囚8個月　同類案最高

衞生署控煙酒辦公室周五（17日）接獲香港海關通知，在一名自日本抵港男子的行李中，檢獲2.8萬支另類吸煙產品。控煙酒辦隨即拘捕及檢控該名人士，該名男子因非法進口另類吸煙產品，今日（18日）於西九龍裁判法院被判即時監禁八個月。



為加強控煙，由4月30日起任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙和草本煙，即使只隨身攜帶亦屬違法。（資料圖片/鄭子峰攝）

由本月30日起任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙和草本煙，即使只隨身攜帶亦屬違法。（資料圖片/鄭子峰攝）

一名自日本抵港男子因非法進口28,400支另類吸煙產品，今日於西九龍裁判法院被判即時監禁八個月。衞生署對判決表示歡迎，並忠告市民和旅客切勿攜帶電子煙、加熱煙產品或草本煙等另類吸煙產品進入香港，亦不應使用任何另類吸煙產品。

2025年9月至今23宗攜帶大量另類吸煙產品入境檢控 26人被定罪

衞生署指，自《2025年控煙法例（修訂）條例》中有關控煙酒辦督察拘捕權的修訂於2025年9月19日生效以來，控煙酒辦已就23宗攜帶大量另類吸煙產品入境的案件提出檢控，共有26人被定罪和被判處監禁，刑期由兩個月至八個月不等。

一名自日本抵港男子因非法進口28400支另類吸煙產品，4月18日於西九龍裁判法院被判即時監禁八個月。（資料圖片）

根據《進出口條例》（第60章），任何人進口另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品及草本煙，即屬違法，經簡易程序定罪，可判處罰款50萬及監禁兩年；而經公訴程序定罪，則可判處罰款200萬元及監禁七年。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），任何人不得推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品。違例者一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月