日本抵港男子行李藏逾2.8萬支另類煙產品 即囚8個月 同類案最高
撰文：吳美松
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衞生署控煙酒辦公室周五（17日）接獲香港海關通知，在一名自日本抵港男子的行李中，檢獲2.8萬支另類吸煙產品。控煙酒辦隨即拘捕及檢控該名人士，該名男子因非法進口另類吸煙產品，今日（18日）於西九龍裁判法院被判即時監禁八個月。
一名自日本抵港男子因非法進口28,400支另類吸煙產品，今日於西九龍裁判法院被判即時監禁八個月。衞生署對判決表示歡迎，並忠告市民和旅客切勿攜帶電子煙、加熱煙產品或草本煙等另類吸煙產品進入香港，亦不應使用任何另類吸煙產品。
2025年9月至今23宗攜帶大量另類吸煙產品入境檢控 26人被定罪
衞生署指，自《2025年控煙法例（修訂）條例》中有關控煙酒辦督察拘捕權的修訂於2025年9月19日生效以來，控煙酒辦已就23宗攜帶大量另類吸煙產品入境的案件提出檢控，共有26人被定罪和被判處監禁，刑期由兩個月至八個月不等。
根據《進出口條例》（第60章），任何人進口另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品及草本煙，即屬違法，經簡易程序定罪，可判處罰款50萬及監禁兩年；而經公訴程序定罪，則可判處罰款200萬元及監禁七年。
根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），任何人不得推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品。違例者一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月
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