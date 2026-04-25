阿Mo李啟言父親李盛林牧師今日離世　上周嘔吐及發燒入院接受治療

【阿Mo／Mo爸／李盛林】2022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重大型屏幕墮下事故至今，受重創的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在康復治療，其父親李盛林牧師自此一直透過代禱信，向外界交代兒子的康復進度。不過，李盛林近日身體發炎，因嘔吐及發燒需接受治療，牧職神學院今午（25日）近3時公布離世的消息，讚揚他擔任院長期間，致力推動神學教育與牧者培育。



2025年4月25日下午近3時，牧職神學院公布李盛林（右一）同日離世。（阿Mo IG照片）

李盛林牧師上周末因身體不適入院接受治療，期望醫生治療能止住嘔吐及退燒。（Derek Li FB圖片）

李盛林近日身體發炎 嘔吐及發燒需接受治療

李啟言（阿Mo）的父親李盛林牧師一直透過代禱信，向外界交代兒子的康復進度。不過他於本月19日在社交平台公布，因身體不適入院接受治療，期望醫生治療能止住嘔吐及退燒，盡快找出身體發炎的源頭。連日來，有眾多教友及網民在其社交平台留言，為Mo爸集氣加油。

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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牧職神學院︰擔任院長期間推動神學教育與牧者培育

至今日（25日）下午近3時，牧職神學院在其FB專頁發布「牧職神學院前院長李盛林牧師主懷安息」訃告，公布李盛林牧師今日離世，讚揚他擔任院長期間，致力推動神學教育與牧者培育，貢獻良多，其生命的美善蹤跡，將長存於同工與師生心中。