阿Mo「打爆」電動輪椅挑戰　從只會向前到現時學會「泊車」

2022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重的大型屏幕墮下事故至今，受創嚴重的舞蹈員李啟言（阿Mo）便經歷漫長且艱辛的康復治療。 父親李盛林牧師（MO爸）持續透過代禱信，向外界交代兒子康復進度，最新提到阿MO年初開始嘗試從「手動輪椅」轉戰「電動輪椅」，從最初只能「單一向前」偶爾撞牆，到隨心所欲「前、後、左、右」移動，花了11星期去磨合，現在連 「泊車」都成為了拿手好戲，再次突破挑戰。



今年2月，阿Mo曾分享用電動輪椅的短片。(ig@momo.lky)

初時未懂得如何停下偶爾撞牆

家庭發展基金總幹事羅乃萱周日轉發MO爸代禱信，信中稱父母與阿MO共同見證了「電動輪椅升LEV之旅」，指「不只是操控方向，而是掌控人生」。MO爸表示，阿MO從年初轉戰「電動輪椅」起，便一同參與了一場最「人肉極限挑戰遊戲」。

阿MO初次握上電動輪椅的控制桿時，心情興奮又帶點恐懼 ，彷彿只有「單一向前」的指令，有時變成了一場小小的冒險，因為他未懂得如何優雅地停下，偶爾會直直地向前衝，用最直接的方式「認識」了牆壁和門框。

不過，阿MO不怕撞牆，只怕不敢向前，開始解鎖技能階梯。從只能衝刺，到學會溫柔地「向前」，再到首次獨立完成「向左轉」，緊接著是「向右加」，每一次微調，都是神經與機械最精密的對話。而真正的突破是掌握了「停下來」的藝術，而「後退」這個曾經看似不可能的動作，後來也被他征服。

阿Mo除夕貼新相。(阿Mo ig圖片)

花11周去磨合「前、後、左、右」

MO爸表示，「前、後、左、右」這四個方向，阿MO花了11週去磨合。 現在於空間中隨心所欲的感覺，不僅僅是移動的自由，更是心靈的釋放。能在人群中穿梭，能在狹小的縫隙中從容轉身，那種自如的感覺，是給自己最棒的掌聲。現在他不僅學會了「開車」，連 「泊車」 都成為了拿手好戲，能把這台移動城堡穩穩地停在定點，就像遊戲台詞：「阿Mo，把電動輪椅的挑戰給『打爆』了！」

MO爸指出，一路走來， 阿MO與家人證明：「真正的極限，是靠那加給我力量用來突破的；真正的動力，是來自於永不停歇的好奇心。讓我們繼續在這場名為『人生』的遊戲裡，油門踩到底，一起打爆每一個挑戰！」他祈願每一次的挑戰，每一個低窪，阿MO都能經歷從神而來如鷹展翅的力量。