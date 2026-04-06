阿Mo康復路走過193星期　從依賴維生儀器到能分享「開」電動輪椅

2022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重大型屏幕墮下事故至今，受重創的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在康復治療，其父親李盛林牧師周日（4月5日）繼續透過代禱信，向外界交代兒子的康復進度。Mo爸感謝各界一直記掛及支持，稱從阿Mo當日還不能溝通和說話、身體駁著喉管和維生儀器，到現在已經過了193星期。上個星期，阿Mo在自己的IG上，發了一段操控電動輪椅的短片。Mo爸稱，在這193個星期間，每一天都是掙扎，每一天也都是恩典。



阿Mo的父親李盛林牧師持續透過代禱信，向外界交代兒子的康復進度。（IG@momo.lky）

片中所見，戴上Cap帽的阿Mo坐在電動輪椅上。（影片截圖）

Mo爸表示，最近「代禱信」的出現時間有點飄忽，讓一些一直追著信、記掛著阿Mo的你感到混亂，他為此致歉。Mo爸指出。原則上固定在每月的第一個和第三個星期日，晚上9時後發出。如果那個月剛好有五個星期日，便會跳過留待下個月的第一個星期日再發文。

Mo爸感謝各界「始終沒有鬆開手，仍然堅持不放棄阿Mo。」信中稱，當日阿Mo在QE醫院的病床上，他用盡所有力氣，托家人為他寫下的第一句聖經金句——「我靠著那加給我力量的，凡事都能做。」那時候，沒有人敢想像「凡事」包括什麼。但這一句話，像釘子一樣釘在他心裡。一晃眼，靠著「那加給他力量的」，已經過了193周。

咬緊牙關操控電動輪椅 靠整條僵硬的手臂帶動控制桿

上個星期，阿Mo在自己的IG上，發了一段操控電動輪椅的短片。他不是像其他人那樣，能輕鬆地用指尖去觸碰、去按、去推動。他靠的僅僅是右手的肩膊和上臂，用整條僵硬的手臂，帶動那支控制桿，一下、一下、又一下地，讓輪椅向前、向後、向左、向右。

Mo爸形容，每一毫米的移動，都不是理所當然的。每一個「上、後、左、右」，都是阿Mo咬緊牙關、用盡全身僅存的連結，去換回來的一小步。他一個一個步驟，都是靠那位持續加力量的神推動下去，都是當下新鮮的恩典。

Mo爸表示，希望外界不要只看見「電動輪椅」，而是那個在輪椅上，用肩膀、用意志、用眼淚和汗水，一個按鈕一個按鈕去奮鬥的阿Mo。他不能做的事，太多太多了。他選擇去做的那一件「小事」，正在累積成一件沒有人能輕看的大事。

2026年2月28日，阿Mo在IG上載了一段短片，分享自己「開」電動輪椅的進展，可見精神不俗。（影片截圖）

冀阿繼續經歷神的力量 Mo爸近兩星期有點不適

Mo爸期望各界繼續代禱，祈願阿Mo在往後的日子裡，繼續更深經歷那托住他的力量。阿Mo一直都知道，這不是出於自己，乃是那位從未鬆手、一直加力的主。祈願阿Mo繼續所經歷神的醫治大能，使他對先進的醫學儀器和前前沿的醫術持續有所反應。也祈願再安排阿Mo在比較人流多的地方操作電動輪椅，並能夠適應。另外，這兩星期Mo爸身體有點不適，祈願能盡快康復。

今年2月，阿Mo也曾分享用電動輪椅的短片。（影片截圖）