Mo爸李盛林牧師離世｜從事神學教育逾30年　教友讚靈牧父親的榜樣

【李盛林牧師/阿mo/mo爸爸/李盛林/李啟言/牧職神學院】2022年7月MIRROR紅館演唱會大型屏幕墮下事故中受重創的舞蹈員李啟言（阿Mo），其父親李盛林牧師近日身體發炎，因嘔吐及發燒需入院接受治療，至今日（25日）下午由牧職神學院公布李盛林離世消息。



李盛林牧師曾在中國神學研究院修學，亦是牧職神學院前院長、香港神學教育協會主席及加拿大士嘉堡華人浸信會主任牧師，從事神學教育逾30年，深得眾多教友尊重。李盛林牧師近日因病留醫，連日有教友為他禱告，更透露他剛於本月13日度過生日，約一周後便傳出身體不適，如今離世，令眾多教友感悲痛，在網上留言致哀。有不少教友形容李盛林牧師生前在艱難時刻，仍能展現無私父愛與牧者堅定信仰，讚賞是「靈牧父親的榜樣」。



阿Mo的代禱信首度遲到，全因其父親李盛林牧師積勞成疾，疑有心血管危機。（IG@momo.lky）

李盛林曾任同福聖經學院的客席講師，據同福聖經學院網頁介紹，李盛林獲三一神學院(Trinity Theological Seminary) 哲學博士及教牧學博士、牧職神學院榮譽研究院士，香港中國神學研究院道學碩士、神學碩士。

李盛林曾任同福聖經學院的客席講師。（同福聖經學院網頁截圖）

他從事神學教育超過30年，一直致力推廣神學教育與牧者培育，曾擔任加拿大士嘉堡華人浸信會主任牧師、香港神學教育協會主席、牧職神學院院長及教務長。林盛林去年曾在中國神學研究院發表校友感言，他表己是中國神學研究院第六屆畢業生，畢業超過40年。

林盛林去年曾在中國神學研究院發表校友感言，他表示自己是中國神學研究院第六屆畢業生，畢業超過40年。（中國神學研究院Facebook）

2022年7月28日，其子李啟言（Mo）在MIRROR演唱會擔任舞者期間，遭墜下的屏幕擊中導致頸椎受傷。當時居住於加拿大多倫多的李盛林隨即回港，照顧受傷的兒子。自事故發生後，李盛林每周六發布代禱信，為兒子的康復進程、家庭的心理狀況，以及對事故調查結果等祈禱。

本月13日是李盛林的生日，Facebook專頁「李啟言阿Mo守望禱告」的管理員特意為他發文禱告，「祈求醫治李盛林的疲累，讓他的身體更加強健」。

今年4月13日，是李盛林的生日。Facebook專頁「李啟言阿Mo守望禱告」的管理員特意為他祈禱，祈求醫治李盛林的疲累，讓他的身體更加強健。（「李啟言阿Mo守望禱告」專頁截圖）

至4月19日，林盛林的教友羅乃萱曾在社交媒體指，李盛林身體不適，正在接受治療，切求醫生的治療能讓他止住嘔吐及退燒，身體快快復原。她又着朋友為李盛林代禱，祈求李盛林可早些找出身體發炎的源頭，讓醫生可以對症下藥。

至4月19日，林盛林的教友羅乃萱曾在社交媒體指，李盛林身體不適，正在接受治療，切求醫生的治療能讓他止住嘔吐及退燒，身體快快復原。（羅乃萱Facebook截圖）

周四（23日）時，「李啟言阿Mo守望禱告」專頁有人發帖文，稱「我們持續為李啟言阿Mo及李盛林牧師徹底恢復健康而同心合意不住地禱告」，祈求李盛林可止住嘔吐及退熱，並早日找到身體發炎的源頭，讓醫生可以對症下藥；讓李盛林的機能迅速康復。

Facebook「李啟言阿Mo守望禱告」專頁有人在李盛林去世前兩天發帖文，稱「我們持續為李啟言阿Mo及李盛林牧師徹底恢復健康而同心合意不住地禱告」，祈求李盛林的機能迅速康復。（「李啟言阿Mo守望禱告」專頁截圖）

至今日下午，牧職神學院公布李盛林牧師離世的消息後，令眾多教友感悲痛和難過。不少人在網上留言悼念，有人形容李盛林「是一位很謙卑、敬虔愛主的良師」，亦有人指「聽到這消息，很難過」，稱讚李盛林「真係一個好盡忠的牧者」。由於李盛林牧師生前在艱難時刻，仍能展現無私父愛與牧者堅定信仰，有教友更讚賞他是「靈牧父親的榜樣」。