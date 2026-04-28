五一黃金周｜漁護署料海上活動旅客增　橋咀洲設珊瑚友善路線地圖

近年內地旅客訪港模式轉變為深度遊，本港海岸生態旅遊的熱度提升，漁護署預計，5月起參與浮潛、獨木舟等海上活動的旅客會明顯增加，指出部分親海行爲，如干擾或撿取海洋生物、踩踏珊瑚等，或對海洋生態造成不良影響。署方表示，在五一黃金周前已提前於旅遊熱點作七大部署，當中包括為橋咀洲設計珊瑚友善路線地圖，並增派人員巡邏。



漁護署與世界自然基金會香港分會合作，每日安排2名浮潛嚮導及3名獨木舟嚮導在近岸水域巡邏，提醒浮潛人士遵循珊瑚安全路線，避免踩踏珊瑚。（漁護署提供圖片）

近年本港海岸生態旅遊的熱度提升，圖為農曆新年期間內地旅客來港在鹹田灣露營的情況。（資料圖片/梁鵬威攝）

近年本港海岸生態旅遊的熱度提升，圖為農曆新年期間內地旅客來港在鹹田灣露營的情況。（資料圖片/梁鵬威攝）

漁護署表示，非常關注部份親海行為對海洋生態造成不良的影響，於五一內地黃金周開始前已提前部署，包括在海上活動熱點橋咀洲增派人員巡邏及駐守，加强現場標示等。有關措施會在5月至10月之間的內地長假期維持。

漁護署針對五一黃金周的部署工作包括：

1. 增派人員巡邏，進行教育工作

・漁護署會增派11名人員每日沿海岸線，包括沙灘、連島沙洲及熱門上落水位置巡邏，尤其會配合街渡時間表及日間退潮時段時間，涵蓋每天約上午9時至下午6時，提醒訪客不應打擾、餵飼或採集海洋生物，勸止破壞生態行為；

・漁護署與世界自然基金會香港分會(WWF)合作，每日安排兩名浮潛嚮導及三名獨木舟嚮導在近岸水域巡邏，提醒浮潛人士遵循珊瑚安全路線，避免踩踏珊瑚，不應餵飼、採集海洋生物，同時引導訪客前往人流較少的區域，提升觀賞體驗之餘亦保護珊瑚生態；

・珊瑚友善路線地圖印製於防水圖卡上，派發予浮潛領隊作講解之用，迷你版防水圖卡將派發予浮潛人士，圖卡背面列出浮潛守則，方便他們在浮潛時隨身攜帶參考；

・工作人員能用簡單普通話及英語溝通，便於向不同訪客宣傳有關信息。

珊瑚友善路線地圖印製於防水圖卡上，派發予浮潛領隊作講解之用；迷你版防水圖卡將派發予浮潛人士，方便他們在浮潛時隨身攜帶參考。（漁護署提供圖片）

2. 與其他政府部門開展聯合行動

・漁護署與警方、海事處展開聯合巡邏，以維持秩序；

・漁護署與食環署展開聯合巡邏，提醒訪客切勿亂拋垃圾。

珊瑚友善路線地圖（橋咀洲）。（漁護署圖片）

3. 加强現場標示、宣傳橫幅及廣播

・漁護署根據珊瑚分佈設計珊瑚友善路線地圖，在連島沙洲實地設置珊瑚友善路線地圖指示牌，並在連島沙洲及島上碼頭張貼傳達海洋保育信息及欣賞自然守則的橫幅，向訪客宣傳海洋保育信息；

・指示牌及橫幅分別有繁簡中文連英文版本，幫助不同訪客了解内容；

・由於浮潛人士可能於沿岸淺水位置上落水時踩踏珊瑚，漁護署於近岸不宜落水位置設置橫幅，提醒浮潛人士不宜上落水的區域，避免踩踏珊瑚。漁護署與 WWF 安排於水面放置標記，清晰顯示不宜上落水區域，並派駐人員於現場提醒及引導浮潛人士前往較適宜上落水的區域（連島沙洲旁）；

・漁護署會在橋咀洲碼頭設置三語廣播,提醒遊人在欣賞自然的同時守護自然,不應觸碰、踐踏珊瑚，進行浮潛活動時使用助浮衣，做好浮力控制，不應餵飼、騷擾或者採集海洋生物，並保持環境清潔。

4. 設置公眾教育攤位，加强訪客的生態知識和保育意識

・漁護署與WWF合作，於5月1日至3日在橋咀洲設置公眾教育攤位，透過小遊戲、珊瑚圖卡等加强訪客對珊瑚和生態的認識，宣傳保育海洋信息。

5. 應用科技協助監察

・漁護署會運用無人機定時監察訪客活動及海岸情況，並以此作為參考，靈活調配人手作出相應跟進。

6. 加强社交媒體平台宣傳

・漁護署透過內地社交平台（包括政府新聞處添馬台小紅書、駐内地經貿處微信公衆號及旅發局小紅書）發布貼文，向訪客進行宣傳教育。

7. 針對其他高人流的生態熱點的部署

・漁護署亦會在水口、鶴咀海岸保護區等加强巡邏及公衆教育工作，並會密切關注其他生態熱點的情況，適時作出跟進。