申訴署指漁護署打擊殘虐動物欠成效　5年半間逾千宗舉報僅6宗檢控

申訴專員公署今（16日）公布一項主動調查行動的結果，涉及審研漁護署就打擊殘虐動物工作的成果。申訴專員陳積志表示，漁護署就打擊殘虐動物的工作有不少系統性問題，又形容其調查欠成效。漁護署由2020年至2025年6月期間，共接獲1,633宗舉報，惟當中僅有6宗檢控個案，並指有個案因住戶拒絕讓署方人員進入屋內，僅在一次單位外視察，及一次與住戶用電話通話，便停止跟進個案。公署建議，漁護署在調查時，態度應更積極，否則會錯失保護受虐動物的機會。



申訴專員陳積志（資料圖片/廖雁雄攝）

陳積志指，過去3年有超過200宗殘虐動物個案，部份個案極為兇殘，舉例指去年一月，有貓隻被殺害後，其頭部被斬下、用作祭品，形容行為是滅絕人性。他指，人們或認為殘虐動物只是少數喪盡天良的狂徒「有病」，但若社會對如此行為視若無睹，那便是整體社會「有病」，故公署決定進行一項殘虐動物的主動調查，聚焦在審研漁護署就打擊殘虐動物工作的成果，審研的內容包括署方跟進舉報的程序、相關的法律和政策文件等。他說，公署在這次行動共收到逾3,000份公眾意見，是收到歷來最多公眾意見的主動調查。

過去3年有超過200宗殘虐動物個案，部份個案極為兇殘。（申訴署提供圖片）

陳積志表示，公署的調查顯示，漁護署就打擊殘虐動物的工作有不少系統性問題，並指出署方的調查欠成效。他引述漁護署表示，職員收到舉報後會到場調查，並進入單位視察，觀察涉案動物的表徵或行為，但公署發現署方職員在不同個案中，因種種原因，未能進入涉事的單位調查，僅根據當時掌握的資料，判斷是否有虐待動物的情況。有個案顯示，署方職員因住戶拒絕讓其進入屋內，僅在一次單位外視察，及一次與住戶的電話通話，便停止跟進個案。

陳積志指出，漁護署在2020年至2025年6月，共接獲1,633宗舉報，惟同一時間，僅有6宗檢控個案源自市民。署方並指，絕大部份個案不涉殘虐動物，主要與滋擾及衞生情況有關。公署認為，在署方未成功接觸涉案動物的情況下，未掌握真實情況，不排除有漏網之魚。

陳積志續指，公署向漁護署提出45項建議，全獲署方接納。當中包括建議署方修例，加強殘虐動物的條文，加強執法權力，公署留意到政府修例加強獲授權進入處所執法的權力，相信能提升漁護署執法效能。公署亦建議，漁護署在調查時，態度應更積極，否則會錯失保護受虐動物的機會，並提到在個案中涉事主人拒絕讓職員入屋視察，已是一個警號。