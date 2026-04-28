工殤紀念日｜因工喪命人數飆　遺屬嘆悲劇重複　工權會倡設紀念碑

2025年錄得118宗因工傷亡個案，是工權會近年有紀錄以來最多。適逢今日（28日）是國際工殤紀念日，工權會聯同工傷遺屬、工友到政府總部外請願，要求港府將訂立工殤紀念日，並在市區當眼處豎立工殤紀念碑。



安達臣道地盤塌天秤事故遺屬徐爸爸亦到場，他指早前再有天秤吊臂倒塌致死事故，質疑事件「重複又重複發生」，希望政府認真對待，加強巡查和監管。



工權會今早在政總外舉行悼念儀式，並向特首李家超、勞福局長孫玉菡、勞工處處長許澤森遞交請願信，由政府代表接收。（任葆穎攝）

工權會爭取香港訂立「工殤紀念日」30年不果

每年4月28日是國際工殤紀念日，悼念職災受害者，同時喚醒社會關注職安健水平。多個國家及地區如美國、南韓等已訂立「工殤紀念日」，不過香港至今仍未訂立。工權會今早在政總外舉行悼念儀式，並讀出工殤宣言，同時高呼「成立工殤紀念日，豎立工殤紀念牌」的口號。

總幹事蕭倩文表示，已爭取30年卻未獲正面回應，質疑「官方是否覺得這件事亳無意義、微不足道？」工權會又促請當局在市區當眼處設置工殤紀念碑， 並提到政府最近一個職安紀念裝置已是2005年安放在科學館的「世界工作安全健康日」的紀念牌匾，不過牌匾已被拆至青衣職安健學院，並非公眾達可見之處。蕭倩文說，設立紀念碑不但撫平家屬傷口，更對工友示意尊重和肯定，讓公眾隨時憑弔，「這些工友全部都是有名有姓的」。

工權會今早在政總外舉行悼念儀式，並讀出工殤宣言，同時高呼「成立工殤紀念日，豎立工殤紀念牌」的口號。（任葆穎攝）

去年118宗因工死亡意外 近年有紀錄以來最多

蕭倩文指出，去年工權會共處理並協助118宗因工死亡意外，是近年有紀錄以來最多，主要涉及建造業及運輸物流業， 包括高空墮下、被物件壓斃等個案，另有十多宗涉宏福苑火災。此外，工權會由今年初至今已處理32宗死亡意外，反映意外仍不斷發生。

她說留到近年愈來愈多工作期間猝死的個案，單是去年已有50宗，仍有待確定當中多少是過勞死，要視乎工作時數、工作性質等。她指，將過勞列為個人疾病是不公平且片面的說法，期望將過勞列為工傷補償法例之中。

工權會今早在政總外舉行悼念儀式，並讀出工殤宣言，同時高呼「成立工殤紀念日，豎立工殤紀念牌」的口號。（任葆穎攝）

違例僱主往往逍遙法外，就算受到制裁，實際只付出數元罰款就可了事，難道工人的人命、 尊嚴和社會公義僅此而已？ 工權會幹事及遺屬讀出工殤宣言

加重罰則惟死亡個案沒下降 遺屬批政府冷對待

政府在2023年修訂《職業安全及職業健康條例》 ，修例後最高罰款提升至千萬港元並可判監兩年。不過，蕭倩文質疑死亡個案沒有下降， 反映不能治本。她建議當局「多條腿走」，除了加重罰則，亦應加強職安教育，又說具權力及資源人士應在職安教育上做多一步，保障前線工友。

安達臣道地盤塌天秤事故遺屬徐爸爸亦質疑多年來情況沒改進，「（政府）有事就出來講數句， 之後就冷對待」。他指早前再有天秤吊臂倒塌致死事故，質疑致命事故「重複又重複發生」，希望政府認真對待，加強巡查和監管。